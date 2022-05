Diskussion um Kosten für Gedenkveranstaltung im Ahrtal

Zum ersten Jahrestag der Flutkatastrophe im Ahrtal soll es im Juli eine Gedenkveranstaltung geben. Diskussion gibt es darüber, was diese kosten darf.

Landrätin Cornelia Weigand (parteilos) hatte im April die Summe von 155.000 Euro für die Gedenkveranstaltung zum Jahrestag der Flutkatastrophe veranschlagt. Doch viele finden das zu viel. Vor allem die Fraktionen im Kreistag in Ahrweiler sind sich nicht einig darüber, was die Veranstaltung kosten soll.

Die Fraktionen von CDU, SPD, FWG und FDP kritisieren die angesetzte Summe in einer öffentlichen Stellungnahme. Ulrich van Bebber (FDP) sagte dem SWR, die Veranstaltung solle kleiner und bescheidener ausfallen. Eine so hohe Summe für eine Veranstaltung sei den Menschen nicht vermittelbar.

Zu hohe Kosten: Bürger starten Petition im Internet

Auf einer Online-Plattform wurde außerdem eine Petition gestartet. Über 2.000 Bürgerinnen und Bürger haben die Petition mit dem Titel "Keine kostspielige zentrale Gedenkveranstaltung" bereits unterzeichnet. Einzelne Unterzeichner drücken auch in Kommentaren ihr Unverständnis aus. Eine Frau schreibt etwa: "Die Menschen im Ahrtal benötigen schnellstmöglich finanzielle Hilfen! Die 150.000 Euro sind an anderer Stelle besser investiert als in eine Gedenkfeier, die alte Wunden wieder aufreißen lässt." . Ein anderer schrieb: „Die Menschen im Ahrtal erinnern sich an das Versagen und die Katastrophe auch ohne Gedenkfeier“.

Gedenkveranstaltung Thema in Kreistagssitzung

In einer Kreistagssitzung am Dienstag soll über das weitere Vorgehen gesprochen werden. Endgültig entschieden sei noch nichts, teilte die Kreisverwaltung dem SWR mit.