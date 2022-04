Zukunftsszenario: So verändert der Klimawandel Rheinland-Pfalz

per Mail teilen

Ein Ausblick auf das Jahr 2050. Der Klimawandel ist inzwischen überall spürbar. So wirkt er sich auf das Land und die Menschen aus.

Die Hitze im Sommer ist für alte Menschen lebensgefährlich. Viele retten sich in öffentliche Kühlräume. Extremer Regen führt immer wieder zu Überflutungen. In der Vorderpfalz wachsen neben Honigmelonen auch Kiwis, Feigen und Zitronen. Wegen tropischer Stechmücken ist es längst üblich, mit Moskitonetz zu schlafen.

Nur einige von zahlreichen Beispielen, wie unsere Klimazukunft 2050 aussehen könnte. Die klimatischen Veränderungen bis dahin lassen sich kaum mehr aufhalten, weil das Klimasystem der Erde träge ist. Mit strengem Klimaschutz können wir aber eine weitere Zuspitzung bis Ende des Jahrhunderts verhindern.

Ausgewählte Szenarien anhand von Modellen

Wie sich das Leben in Rheinland-Pfalz im Jahr 2050 anfühlen könnte, wer von den neuen Bedingungen profitiert und wer darunter leiden dürfte, das hat der SWR für verschiedene Bereiche in Schlaglichtern durchgespielt. Etliche dieser Beispiele finden sich auch in dem Buch "Deutschland 2050" von Nick Reimer und Toralf Staud.

Andere basieren auf amtlichen und wissenschaftlichen Publikationen oder Presseartikeln. Wie sich das Klima bis Mitte des Jahrhunderts ändert, lässt sich anhand von Modellen abschätzen. Wie Menschen damit umgehen, können wir nur vermuten, aber nicht wissen. In diesem Punkt sind alle Schlaglichter Spekulation, die Wirklichkeit werden könnte, aber nicht nicht muss.

Auswirkungen des Klimawandels im Südwesten

Auf der Karte sind die Schlaglichter festgehalten. Wo sich größere Probleme abzeichnen, sind die Symbole auf der Karte rot markiert. Wo die Bewertung gemischt/neutral ausfällt oder die Klimaanpassung gelingt, ist der Begriff grün. In den weiterführenden Artikeln werden die einzelnen Lebensbereiche genauer betrachtet.

Auswirkungen des Klimawandels auf den Menschen

Die Hitzetage führen zu mehr Toten und neue Krankheiten breiten sich aus. Durch den Klimawandel ändern sich Wohnen und Mobilität.

Auswirkungen des Klimawandels auf die Natur

Wälder sterben ab, Naturschutzgebiete trocknen aus. Pflanzen wandern ein. 2050 hat der Klimawandel in Rheinland-Pfalz ganze Landstriche verändert.

Auswirkungen des Klimawandels auf die Landwirtschaft

Kein Riesling mehr am Rhein, aber Zitronen aus der Pfalz: Der Klimawandel hat die Landwirtschaft in Rheinland-Pfalz grundlegend verändert.

Auswirkungen des Klimawandels auf die Tierwelt

Der Kuckuck gilt in der Oberrheinebene als ausgestorben. Dafür sind andere Arten bei uns heimisch geworden.

Auswirkungen des Klimawandels auf Seen und Flüsse

Für die Schifffahrt auf dem Rhein wird Niedrigwasser immer öfter zum Problem. Und die höheren Wassertemperaturen machen eine Abkühlung in den Badeseen von Rheinland-Pfalz immer schwieriger.