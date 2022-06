Ein 20 Jahre alter Mann ist am Feiertag nach einem Badeunfall in einem Schwimmbad in Zweibrücken ums Leben gekommen. Die Todesursache ist noch unklar. Das Video einer Überwachungskamera soll bei den Ermittlungen helfen.

Nach Angaben der Polizei Zweibrücken hatten Badegäste den leblosen Körper des 20-Jährigen am Boden des Schwimmerbeckens im Badeparadies Zweibrücken entdeckt. Die genaue Todesursache stehe noch nicht fest. Bisher ist laut Polizei nur bekannt, dass der 20-Jährige ohne Fremdeinwirkung ums Leben kam. 20-Jähriger nach Sprung von Dreimeterbrett nicht mehr aufgetaucht Wie die Polizei mitteilt, war der junge Mann laut Zeugenaussagen zuvor mehrere Male vom Dreimeterbrett des Sprungturms im Hallenbad gesprungen. Irgendwann sei er nicht mehr aufgetaucht. Die anderen Badegäste hätten daraufhin die Rettungskräfte alarmiert. Video herunterladen (4,7 MB | MP4) Überwachungsvideos aus Schwimmbad sollen Todesursache klären Sie zogen den 20-Jährigen laut Polizei aus dem Wasser und starteten sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Anschließend sei er ins Krankenhaus nach Zweibrücken gebracht worden. Nach Polizeiangaben verstarb er dort kurze Zeit später. Um die genauen Umstände seines Todes zu klären, wollen die Ermittler nun die Videos der Überwachungskameras aus dem Schwimmbad sichten.

