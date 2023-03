Steffen Antweiler bleibt Bürgermeister der Verbandsgemeinde Göllheim

per Mail teilen

Die Bürger der Verbandsgemeinde Göllheim im Donnersbergkreis haben gewählt. Steffen Antweiler (Freie Wähler) bleibt Bürgermeister.

Nun steht der Sieger fest. Der neue Bürgermeister der Verbandsgemeinde Göllheim ist auch der Alte: Steffen Antweiler (Freie Wähler) hat die Wahl mit 55,4 Prozent der Stimmen für sich entschieden. Der 52-jährige Antweiler ist bereits seit 2015 Bürgermeister der Verbandsgemeinde Göllheim. Seit 2009 ist er zudem Ortsbürgermeister in Rüssingen.

Simone Rühl-Pfeiffer (Einzelbewerberin) wurde entsprechend von 44,6 Prozent der Bürger gewählt. Das 44-jährige SPD-Mitglied wurde im Wahlkampf von der SPD und den Grünen unterstützt, trat aber als Einzelbewerberin an.

Fast die Hälfte der Wahlberechtigten in der VG Göllheim haben ihre Stimme abgegeben

Die Wahlbeteiligung in der Verbandsgemeinde Göllheim lag bei 48,2 Prozent. Bis 18 Uhr konnten die Bürger an die Wahlurnen gehen. In den 13 Ortsgemeinden waren knapp 10.000 Menschen zur Wahl aufgerufen. Sie hatten die Wahl zwischen zwei Kandidaten. Die Ergebnisse gibt es hier.