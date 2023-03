per Mail teilen

34 Jahre regierten CDU und SPD im Kreistag in der Südwestpfalz – bis zum Februar. Da kündigte die CDU die Koalition auf. Im Kreistag kommt es am Montag zum Showdown.

Auf dem Programm der Kreistagssitzung steht die Neuwahl des Beigeordneten. Diesen bisher hauptamtlichen Posten hat Stefan Spitzer (SPD) inne, er müsste für acht weitere Jahre gewählt werden. Das aber wollte die CDU nicht mittragen, sie plädiert dafür, den hauptamtlichen Beigeordneten abzuschaffen und dafür drei ehrenamtliche Beigeordnete wählen zu lassen.

Künftig nur ehrenamtliche Beigeordnete im Kreis Südwestpfalz

Um das zu erreichen, hat die CDU die Große Koalition verlassen und ist ein Bündnis mit den Grünen und der FWG eingegangen. Jede dieser drei Parteien soll künftig einen ehrenamtlichen Beigeordneten stellen. "Mir wäre es lieber gewesen, dieser Schritt wäre nach den nächsten Wahlen passiert", sagt der CDU-Fraktionsvorsitzende Christof Reichert. Aber mit einer Wahl Spitzers hätte man die bestehenden Strukturen für die kommenden acht Jahre zementiert – das habe die CDU nicht mittragen können.

Seitdem kochen die Emotionen in den politischen Lagern hoch. Der SPD-Fraktionschef im Kreistag Alexander Fuhr wirft der CDU Wortbruch vor. Sie habe den Schritt jetzt gemacht, um einen möglichen Gegenkandidaten von Landrätin Susanne Ganster (CDU) bei der nächsten Landratswahl 2025 aus dem Weg zu räumen – nämlich den bisherigen Beigeordneten Stefan Spitzer. Dieser stehe jetzt nicht mehr so in der Öffentlichkeit wie vorher.

"Wir werden den Koalitionsbruch nicht vergessen - und wir werden das auch immer wieder thematisieren"

Ganster äußert sich zu SPD-Anschuldigungen

Diesen Vorwurf weist CDU-Mann Reichert zurück. Der Koalitionswechsel habe nichts mit der Person Spitzers zu tun. Und auch Landrätin Ganster wehrt sich in einer persönlichen Erklärung. Sie verweist darauf, dass sie sich in ihrem politischen Leben schon um mehrere Posten beworben habe – immer mit Gegenkandidaten. "Es ist mir völlig fremd, potenzielle Mitbewerber um ein Amt im Vorfeld aus dem Weg räumen oder schwächen zu wollen, denn nach meinem Verständnis lebt eine Demokratie gerade von diesem Wettbewerb und dem sachorientierten Austausch von Argumenten", schreibt Ganster.

Susanne Ganster (CDU) muss sich im Jahr 2025 der Wahl stellen. SWR

Für die SPD sei der Koalitionsbruch völlig überraschend gekommen, sagt Fraktionschef Alexander Fuhr. Es habe nie Kritik an der Arbeit des hauptamtlichen Beigeordneten Spitzer gegeben. Dieser ist unter anderem für das kommunale Jobcenter zuständig. Seine Kritik an der CDU und Landrätin Ganster: Sie habe immer wieder landespolitische Themen in den Kreistag eingebracht, die dort nichts zu suchen gehabt hätten. Außerdem habe es nie Beschwerden über die Zusammenarbeit der Koalition gegeben. Noch im Dezember habe es eine gemeinsame Sitzung beider Fraktionen zum Haushalt gegeben.

CDU ihrerseits mit Vorwürfen an SPD im Kreistag Südwestpfalz

"Da hat Herr Fuhr eine andere Wahrnehmung", kontert CDU-Fraktionschef Reichert. Er verweist auf mehrere Gespräche, die stattgefunden hätten. Die SPD habe sich aus seiner Sicht schwer getan, im Kreistag gegen Entscheidungen der Landesregierung zu stimmen und diese zu kritisieren. Als Beispiele nennt er das Kita-Zukunftsgesetz, den Landesentwicklungsplan und vor allem den kommunalen Finanzausgleich. "Der Kreis Südwestpfalz ist der Verlierer dieses Gesetzes", sagt Reichert.

Die Haushaltsrede des SPD-Fraktionschefs habe dann das Fass zum Überlaufen gebracht. Auch hier habe Fuhr keine Kritik an den Regelungen der Landesregierung geäußert. "Die SPD wollte vermeiden, dass der Eindruck entsteht, dass die Rahmenbedingungen des Landes Ursache für einen historisch schlechten Haushalt des Kreises sind", sagt Reichert.

"Hat die SPD noch die Interessen des Kreises oder Interessen des Landes im Sinn?"

SPD will keine Fundamentalopposition im Kreistag Südwestpfalz sein

Fuhr dagegen kann die Kritik an seiner Rede nicht nachvollziehen. Sie habe auf Unwägbarkeiten hingewiesen und sei "sachlich und differenziert" gewesen. Er will mit seiner Fraktion jetzt den weiteren Kurs im Kreistag Südwestpfalz beraten. Fest steht: Die SPD werde die neue Koalition kritisch begleiten, aber nicht als Fundamental-Opposition. "Wir werden nicht etwas ablehnen, nur um es abzulehnen, weil es aus der neuen Koalition kommt", sagt Fuhr.