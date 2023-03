Verbandsgemeindebürgermeisterwahl in Herxheim

Bei der Bürgermeisterwahl in der Verbandsgemeinde Herxheim in der Südpfalz treten am Sonntag drei Kandidaten an.

Abstimmen dürfen rund 12.500 Einwohner in vier eigenständigen Ortsgemeinden. Amtsinhaberin Hedi Braun, die die Verbandsgemeindeverwaltung seit 2015 leitet, tritt als parteilose Kandidatin an. Kandidat Christian Sommer gehört den Freien Wählern an und wird zudem von CDU und SPD unterstützt. Er ist IT-Spezialist bei Daimler in Wörth und ehrenamtlicher Erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde. Dritte Kandidatin ist Katerina Kietzmann aus Herxheim. Sie ist parteilos und arbeitet als Tagesmutter. Die Wahlergebnisse können am Wahlsonntag ab 18 Uhr auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Herxheim abgerufen werden.