In Offenbach-Hundheim im Landkreis Kusel hat ein Wäschetrockner am frühen Sonntagmorgen vermutlich einen Brand verursacht.

Wie die Polizei in Lauterecken mitteilte, wurde ein Bewohner des Einfamilienhauses in der Nacht von lauten Knallgeräuschen geweckt, die vermutlich aus dem Waschraum im unteren Bereich des Hauses kamen. Als der Mann daraufhin in den Waschraum ging, kam es zu einer kleinen Explosion. Dabei wurde der Mann an der Schulter verletzt.

Ausgebrannter Waschraum Pressestelle Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizei Lauterecken vermutet Wäschetrockner als Ursache

Nach Angaben der Polizei ist wahrscheinlich der Wäschetrockner für den Brand verantwortlich. Zur genauen Brandursache wird aktuell ermittelt. Die Schadenssumme liegt bei rund 50.000 Euro.