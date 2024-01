Warum hat ein Schuppen in Heinzenhausen bei Kusel gebrannt? Die Polizei ermittelt deswegen. Auch in Kaiserslautern musste die Feuerwehr ausrücken. Der Grund: ein Heizlüfter.

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat in Heinzenhausen im Kreis Kusel ein Holzschuppen ausgebrannt. Weil der Schuppen genau zwischen zwei Wohnhäusern steht, konnten sich die Flammen laut Polizei schnell auf die beiden angrenzenden Gebäude ausbreiten. Die Feuerwehr habe den Brand aber zügig unter Kontrolle bringen können und dadurch verhindert, dass die beiden Häuser komplett abbrennen.

Der Schuppen ist komplett abgebrannt. Die beiden Wohnhäuser wurden beschädigt. Der Schaden liegt laut Polizei vermutlich zwischen 50.000 und 100.000 Euro. Bei dem Feuer wurde niemand verletzt.

Polizei ermittelt nach Feuer im Kreis Kusel

Unklar ist, warum der Holzschuppen in Heinzenhausen gebrannt hat. Die Polizei ermittelt jetzt. Sie sucht Zeugen, die eventuell etwas beobachtet haben. Sie sollen sich bei der Polizei melden, zum Beispiel bei der Dienststelle in Lauterecken unter 06382-9110.

Feuer in Kaiserslautern durch Heizgerät

In Kaiserslautern musste die Feuerwehr ebenfalls ausrücken, am Freitagabend schon. Auch Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz. In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Hilgardring in der Lauterer Innenstadt hatte es gebrannt. Verletzt wurde niemand. Die Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig selbstständig verlassen.

Die Feuerwehr hatte den Brand schnell im Griff. Das Feuer war in einem Badezimmer ausgebrochen. Die Polizei geht im Moment davon aus, dass ein Heizlüfter für das Feuer verantwortlich war. Die Wohnung ist aktuell nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden ist derzeit nicht bekannt.