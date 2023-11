Viele Fragen bei Bürgerversammlung zur Situation der Flüchtlinge in Kusel

Das Interesse war groß am Abend in der Fritz-Wunderlich-Halle in Kusel: Vertreterinnen und Vertreter aus Kommunal- und Landespolitik, der Aufsichtsbehörde und der Polizei informierten zur Flüchtlingssituation.

Dass dieses Thema die Menschen bewegt, wurde in den vergangenen Monaten immer wieder deutlich. Unter anderem bei zwei Protestmärschen durch Kusel, an denen jeweils hunderte Personen teilnahmen. Für sie sind mehr als 1.000 Flüchtlinge in einer Stadt mit rund 5.000 Einwohnern zu viel. Bereits im Vorfeld hatte Stadtbürgermeister Jochen Hartloff (SPD) mit einem großen Interesse an der Bürgerversammlung gerechnet.

So war es dann auch am Abend in der Fritz-Wunderlich-Halle. Rund 600 Stühle wurden im Vorfeld gestellt - die Halle war bereits vor Veranstaltungsbeginn gut gefüllt.

Die Menschen hatten zahlreiche Fragen an die Vertreterinnen aus Kommunal- und Landespolitik, der Aufsichtsbehörde und der Polizei auf der Bühne.

Viel Andrang in Kusel in der Fritz-Wunderlich-Halle bei der Bürgerversammlung zur Flüchtlingssituation. SWR

Warum derzeit weniger Flüchtlinge in der Afa in Kusel sind

Neben Hartloff saßen dort Staatssekretär Janosch Littig (Grüne), Christiane Luxem, die Vizepräsidentin der zuständigen Aufsichtsbehörde ADD, Vertreter des Polizeipräsidiums Westpfalz, Christoph Maurer, Leiter der Polizeiinspektion Kusel, Landrat Otto Rubly (CDU) und Verbandsgemeindebürgermeister Stefan Spitzer (CDU) auf dem Podium. Sie gaben den Besucherinnen und Besuchern Infos zur aktuellen Situation.

Beispielsweise darüber, dass momentan mehr als 800 Menschen in der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge auf dem Kuseler Windhof untergebracht sind. Anfang November waren es noch knapp 1.000. Die ADD begründet dies damit, dass in den Wintermonaten die Fluchtrouten - zum Beispiel über das Mittelmeer - noch gefährlicher als sonst seien. Deshalb kämen momentan weniger Flüchtlinge bei uns an. Staatsministerin Katharina Binz (Grüne) sagte zu, dass die AfAs im Land künftig entlastet werden sollen, indem das Land Geflüchtete anderweitig unterbringt. Perspektivisch soll die AfA in Kusel 700 Menschen beherbergen.

Ordnungsamt ist verstärkt in Kusel unterwegs

"Es wäre zu früh, von einer Trendwende zu sprechen", teilte eine Sprecherin der ADD dem SWR mit und fügte an: "Verlässliche Prognosen über Fluchtbewegungen können leider nicht getroffen werden. Deshalb sind wir auf wieder ansteigende Flüchtlingszahlen vorbereitet und halten entsprechende Kapazitäten vor."

Moderiert wurde die Veranstaltung in der Fritz-Wunderlich-Halle von Notfallseelsorger Herbert Fischer-Drumm. Stadtbürgermeister Hartloff berichtete davon, dass seit Anfang November das Ordnungsamt verstärkt in der Kuseler Innenstadt auf Streife sei - insbesondere zwischen 17 und 19 Uhr. Damit soll den Menschen in der Dunkelheit und gerade auch zu den Schließzeiten der Geschäfte, wenn die Mitarbeiter auf dem Weg zu ihren Autos oder generell auf dem Heimweg sind, ein Gefühl von Sicherheit gegeben werden. Auch die Polizei ist verstärkt in Kusel unterwegs. Bei der Veranstaltung hieß es seitens der Verbandsgemeinde, in den letzten Wochen sei bei den Kontrollen alles normal gewesen - alles ruhig auf den Straßen.

"Kümmerer" soll in die Geschäfte in Kusel gehen

Im Dezember soll es mit der Polizei eine so genannte Sicherheitsbegehung geben. "Da wollen wir sehen, wo wir eventuell Verbesserungen beispielsweise durch Beleuchtung erzielen können", so der Stadtbürgermeister. Er ist zudem auf der Suche nach einem "Kümmerer". Diese Person soll ein Ansprechpartner sein, soll gezielt den Kontakt zu den Geschäftsleuten suchen, bei Problemen auch direkt mit der Aufnahmeeinrichtung kommunizieren.

Weiterhin sollen in verschiedenen Arbeitskreisen Lösungen erarbeitet werden. Der Stadtbürgermeister wünscht sich Streetworker, die mit den Flüchtlingen in der Stadt das Gespräch suchen. Ziel müsse es sein, das war am Abend mehrfach zu hören, dass sich die Menschen ernst genommen fühlen und ein Gefühl von Sicherheit haben, wenn sie in Kusel unterwegs sind.