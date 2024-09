US-Präsident Joe Biden könnte im Oktober auf die Air Base Ramstein kommen. Nach Angaben des Weißen Hauses plant der Präsident einen dreitägigen Deutschland-Besuch.

Es ist der erste offizielle Deutschland-Besuch in seiner vierjährigen Amtszeit. Kurz bevor diese endet, will der 81-jährige US-Präsident neben Berlin offenbar auch auf die Air Base in Ramstein kommen. Biden soll vom 10. bis 13. Oktober in Deutschland sein. Wann genau er auf der Air Base Ramstein sein soll, ist noch unklar.

Präsident Joe Biden will Beziehungen zu Deutschland stärken

Nach Angaben des Weißen Hauses sollen bei dem Aufenthalt unter anderem die Beziehungen zu Deutschland gestärkt werden. Der US-Präsident werde mit führenden deutschen Politikern zusammentreffen, "um die enge Verbindung zwischen den Vereinigten Staaten und Deutschland als Verbündete und Freunde weiter zu stärken und sich über gemeinsame Prioritäten abzustimmen". Dabei soll es auch um die weitere Unterstützung der Ukraine gehen.

Eine offizielle Bestätigung des Besuches - auch von deutschen Behörden - gibt es bislang nicht.