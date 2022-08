Unfall in Kaiserslautern verzögert Abreise vom Betzenberg

Nach einem Unfall musste die Donnersbergstraße in Kaiserslautern am Sonntagnachmittag gesperrt werden. Der Unfall fiel noch in den Abreiseverkehr nach dem FCK-Spiel.

Nach Angaben der Polizei nahm ein Autofahrer aus Hessen einem anderen Fahrer aus Kaiserslautern die Vorfahrt. Durch den Zusammenstoß verlor der Kaiserslauterer die Kontrolle über seinen Wagen. Dessen Auto stieß laut Polizei noch mit einem dritten Wagen zusammen, bevor es sich überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Drei Personen wurden leicht verletzt. Die beiden zwei- und dreijährigen Kinder im Fahrzeug des Kaiserslauterers blieben unverletzt. Zwei Fahrzeuge wurden total beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 30.000 Euro. Die Feuerwehr Kaiserslautern war mit 14 Einsatzkräften am Unfallort. Zwei Rettungswagen und ein Notarzt waren im Einsatz. Der Unfall fiel in die Zeit, als die Besucher des FCK-Spiels aus dem Fritz-Walter-Stadion abreisen wollten. Knapp 35.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren am Sonntag auf den Betzenberg gekommen, um das Spiel des 1. FC Kaiserslautern gegen den 1. FC Magdeburg zu sehen.