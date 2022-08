Klimaanlage erschreckt Autofahrer - Unfall auf der A63 bei Börrstadt

per Mail teilen

Bei Temperaturen um die 30 Grad geht es im Auto fast gar nicht ohne Klimaanlage. Genau die hat auf der A63 bei Börrstadt einen Autofahrer erschreckt und zwar so sehr, dass er einen Unfall gebaut hat.

Nach Angaben der Polizei war der 72-jährige Autofahrer am Mittwochnachmittag auf der A63 in Richtung Kaiserslautern unterwegs. Während der Fahrt habe der Mann die Klimaanlage in seinem Auto eingeschaltet. Durch einen starken Luftstrom, der aus den Düsen der Klimaanlage kam, habe sich der Mann erschreckt und das Lenkrad verrissen.

A63 bei Börrstadt voll gesperrt

Zwei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, halfen dem Autofahrer nach Angaben der Polizei aus seinem Wagen. Der Mann sei leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Am Auto entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro.

Bei dem Unfall war neben der Feuerwehr auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die A63 war bei Börrstadt wegen der Unfallaufnahme etwa eine halbe Stunde voll gesperrt.