Polizei Pirmasens: Vermisster aus der Südwestpfalz wieder da

Seit Montag fehlte von einem Mann aus Schweix im Kreis Südwestpfalz jede Spur. Jetzt hat die Polizei ihn wieder gefunden.

Gute Nachrichten am Mittwochmorgen: Die Polizei hat einen vermissten Mann aus Schweix wieder gefunden - und das wohlbehalten, wie die Beamten mitteilten. Der Gesuchte sei in der vergangenen Nacht in der eigenen Verbandsgemeinde, Pirmasens-Land, wieder aufgetaucht. Er werde nun medizinisch betreut.

Vermisst und wieder aufgetaucht - Polizei Pirmasens meldet Erfolg

Zuvor hatte die Polizei nicht ausgeschlossen, dass sich der 46-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand befinden könnte. Die Rede war von einer möglicherweise hilflosen Lage. Nachdem der Mann jetzt wohlbehalten zurück ist, ist die Suchmeldung offiziell aufgehoben.