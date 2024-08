Neues Leben im Schloßhotel Rockenhausen

In Rockenhausen gibt es einen neuen Pächter für das Schloßhotel. Ab September wird ein griechischer Gastronom Hotel und Restaurant übernehmen.

Der neue Pächter des Schloßhotels betreibt nach Angaben von Stadtbürgermeister Michael Vettermann (FDP) bereits ein griechisches Restaurant - und zwar in Emmelshausen im Rhein-Hunsrück-Kreis. Dort sei das Essen sehr gut, sagte Vettermann. Er habe dort ein paar Mal zu Testzwecken gegessen.

Termin für Neueröffnung in Rockenhausen steht noch nicht fest

Das Schloßhotel in Rockenhausen habe der Gastronom zwar ab September gepachtet, öffnen werde er aber erst zu einem späteren Zeitpunkt. Obwohl Restaurant und Hotelzimmer grundsätzlich in einem guten Zustand seien, müsse der neue Pächter eventuell noch ein paar kleinere Arbeiten durchführen, erklärte Vettermann. Zudem werde die Neueröffnung in Rockenhausen auch neben dem laufenden Betrieb in Emmelshausen stattfinden.

Schloßhotel Rockenhausen stand anderthalb Jahre leer

Das Schloßhotel in Rockenhausen stand seit etwa eineinhalb Jahren leer. Vorausgegangen war ein monatelanger Streit um nicht gezahlte Pachten, Insolvenzen und unklare Zuständigkeiten. Daher ist Stadtbürgermeister Vettermann jetzt froh, dass es einen neuen Anfang gibt. Nun komme es drauf an, dass das griechische Restaurant von den Bürgern auch angenommen würde.

Tempelritter wollten Pflegehotel und Restaurant im Schloßhotel einrichten

Interesse am Rockenhausener Schlosshotel hatte unter anderem auch die Stiftung der Tempelritter gezeigt. Sie wollten das Haus kaufen und dort ein gehobenes Pflegehotel mit angeschlossener Gastronomie einrichten, so der Plan. Letztendlich scheiterte der Verkauf aber an Widerständen und Vorbehalten im Stadtrat gegen die "Ordensritter des salomonischen Tempels zu Jerusalem".