Wer am Dienstag in Kaiserslautern und der Region in seinem iPhone in die Wetter-App geschaut hat, ist vielleicht hochgeschreckt. Die Daten zeigten maximal schlechte Werte für die Luftqualität.

Doch jetzt hat sich herausgestellt: die Meßstation am Rathaus in Kaiserslautern ist defekt. Das hat das Landesamt für Umwelt der Stadt Kaiserslautern mitgeteilt. Das habe dazu geführt, dass falsche Werte angezeigt worden sind. Diese seien auf der offiziellen Internetseite bereits entfernt worden. Wann die Station repariert werden soll, konnte die Stadt nicht sagen.

Viele Bürger aus Kaiserslautern waren besorgt

Immer wieder waren im Laufe des Dienstags Nachrichten und E-Mails von besorgten Bürgerinnen und Bürgern bei uns in der SWR-Redaktion eingegangen. Immer wieder kam die Frage: "Müssen wir uns Sorgen machen?" Rote Meldungen für Kaiserslautern, Kusel, Kirchheimbolanden, Rockenhausen, Landstuhl, Ramstein, Pirmasens und Zweibrücken. Noch viele andere Orte waren laut der Wetter-App von Apple von schlechter Luftqualität betroffen. Der SWR-Wetterexperte Stefan Bender gab trotzdem Entwarnung.

"Die aktuellen Messwerte zeigen zwar Schadstoffe an, aber keine besorgniserregenden Konzentrationen."

Die Wetter-App auf dem iPhone hat am Dienstag immer wieder vor schlechter Luftqualität in Kaiserslautern und der Region gewarnt. SWR-Wetterexperte Stefan Bender kann das aber nicht bestätigen und gibt Entwarnung. SWR

Schlechte Luftqualität bei Kaiserslautern: Fehler in der Wetter-App von Apple?

Doch warum wurde bei iPhones eine so schlechte Luftqualität angezeigt? Wetterexperte Bender hatte vermutet, dass es einen Fehler in der Wetter-App von Apple gab. Beim genauen Blick in seine Datenbanken sei ihm nämlich aufgefallen, dass es im Bereich Kaiserslautern mehrere Stunden keine Messwerte bei bestimmten Grenzwerten gab.

Immer wieder gibt es in Deutschland Artikel darüber, dass die Wetter-App der iPhone-Nutzer scheinbar falsche Werte ausgibt. So berichtete der Kölner Stadt-Anzeiger schon 2019 über zahlreiche besorgte Bürgerinnen und Bürger. Aber sowohl das jeweilige Landesamt, als auch das Umwelt-Bundesamt zeigten im gleichen Zeitraum keinerlei bedenkliche Werte an.

Auch bei uns in Rheinland-Pfalz sind die offiziellen Werte zurzeit völlig unbedenklich, bestätigt der SWR-Wetterexperte Bender. Was aktuell in Teilen des Landes durchaus bedenklich sei, sind die Ozon-Werte. Aber auch hier gebe es keinen Grund, in Panik zu verfallen, da die Grenzwerte für öffentliche Warnmeldungen noch nicht erreicht seien.