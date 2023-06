Die Luft, die wir atmen

per Mail teilen

Eigentlich haben wir’s doch im Griff mit der Luftqualität: Insgesamt sinkt die Feinstaubbelastung in Deutschland über die vergangenen 20 Jahre. Doch das ist kein Grund zur Entwarnung, sagt Umweltmedizinerin Prof. Dr. Barbara Hoffmann von der Uniklinik Düsseldorf. Denn die existierenden Grenzwerte reichen nicht aus und es gibt noch viel kleinere Partikel in der Luft, die kaum erforscht sind und uns auch Probleme machen können: Ultrafeinstaub!

Außerdem: Zum Weltnichtrauchertag am 31.5. scheint die Zigarette doch wieder ein Revival zu erleben – zumindest unter deutschen Jugendlichen und in China. Ambitionierte Pläne hat Neuseeland. Das will bis 2025 rauchfrei werden.

Und: Professionelle Stechmückenbekämpfung am Rhein

Das Umweltmagazin mit Janina Schreiber, 01.06.2023