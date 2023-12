Gruppenschlägerei bei "Christmas-Party" im Donnersbergkreis

An der Gemeindehalle in Münchweiler an der Alsenz

An der Gemeindehalle in Münchweiler an der Alsenz ist eine "Christmas-Party" eskaliert. Ein Mann erlitt schwere Verletzungen im Gesicht, die Polizei ermittelt.

Das Ganze ist in der Nacht zu Dienstag passiert. Die Polizei spricht von einer "körperlichen Auseinandersetzung mit zahlreichen Beteiligten". Offenbar hatte es erste Handgreiflichkeiten in der Gemeindehalle gegeben. Daraufhin sei der Sicherheitsdienst eingeschritten. Dann sei es draußen weitergegangen. Auslöser für Massenschlägerei im Donnersbergkreis unklar Ein Mann ist nach Polizeiangaben so geschlagen worden, dass er zu Boden ging. Dann hätten mehrere Menschen auf ihn eingetreten. Er habe massive Gesichtsverletzungen erlitten und sei ins Krankenhaus gebracht worden. Wie es zu dem Streit gekommen ist und was genau an der Gemeindehalle passiert ist, kann die Polizei im Moment nicht sagen. Nach Schlägerei auf Party in Münchweiler sucht Polizei Zeugen Fest steht: Die Beamten ermitteln wegen gefährlicher Körperverletzung und haben die Personalien von 19 Menschen aufgenommen - darunter seien drei Beschuldigte und sieben Geschädigte. Die Polizei in Rockenhausen sucht nun Zeugen: 06361/9170 .