Schlägerei vor Spiel des FCK: Täter geschnappt, Opfer gesucht

Vor dem Spiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem Karlsruher SC hatte es an einem Bahnhof in der Pfalz eine Schlägerei gegeben. Die Bundespolizei in Kaiserslautern sucht jetzt Zeugen.

Mehrere schwarz gekleidete und vermummte Anhänger des Karlsruher SC waren nach Angaben der Bundespolizei am 8. November nachmittags aus einem Zug der S-Bahnlinie 33 auf einen Bahnsteig gestürmt. Dort hatten sie eine fünfköpfige Gruppe von Anhängern des 1. FC Kaiserslautern angegriffen. Schlägerei vor Spiel des FCK: Tatort ist nicht klar Wo genau das passiert ist, ist aber nicht klar. Die Tat habe sich entweder am Bahnhof Lingenfeld, am Bahnhof Heiligenstein oder am Bahnhof Berghausen ereignet. Der Zeuge, der aus dem Zug heraus die Tat beobachtet hatte, sei aufgeregt gewesen und habe sich nur noch an die Region erinnern können. Polizei Kaiserslautern sucht Zeugen Trotzdem hat die Polizei die Täter ermitteln können. Jetzt suchen die Beamten aber die Personen, die angegriffen wurden, da diese keine Anzeige erstattet hätten. Außerdem sucht die Bundespolizei auch nach weiteren Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben: 0631-340730.