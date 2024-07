Blog: Raser bei Weilerbach gestoppt, Warnstreik bei Tadano, Flugzeug in Zweibrücken notgelandet

Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

16:09 Uhr ++ So lief der Warnstreik bei Tadano in Zweibrücken ++ Der Ton im Arbeitskampf beim Zweibrücker Kranbauer Tadano wird rauer. Heute gab es den ersten Warnstreik. Alle Infos und Eindrücke gibt es in unserem Artikel und im Video:

15:58 Uhr ++ Autofahrer auf B270 bei Weilerbach knapp 100 km/h zu schnell ++ Knapp 100 km/h zu schnell unterwegs - das war ein Auto auf der B270 zwischen Kaiserslautern und Weilerbach. Die Polizei hat das Fahrzeug bei Geschwindigkeitskontrollen in der Nacht geblitzt. Das Auto fuhr mit 196 km/h. Erlaubt sind auf der Bundesstraße höchstens 100 km/h. Dem Fahrer drohen jetzt ein Bußgeld von 700 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein mehrmonatiges Fahrverbot. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 05.07.2024 um 15:30 Uhr.

12:48 Uhr Kleinflugzeug in Zweibrücken notgelandet In Zweibrücken hat ein Pilot mit seinem Kleinflugzeug notlanden müssen. Laut Polizei war er gestern Nachmittag auf dem Weg von London nach Salzburg, als bei der Zwischenlandung Probleme auftraten. Der britische Pilot wollte ursprünglich in Rieschweiler-Mühlbach auf dem Flugplatz Pottschütthöhe zwischenlanden, um zu tanken. Dabei verlor er allerdings das Bugrad, musste durchstarten und dann in Zweibrücken notlanden. Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei waren vor Ort. Verletzt wurde laut Polizei aber niemand. Es entstand ein Sachschaden von 100.000 Euro.

12:02 Uhr Kaiserslautern: Prügelei nach Schubser mit Einkaufswagen Weil ein Mann mit dem Einkaufswagen gegen einen anderen gestoßen ist, ist es in einem Supermarkt in Kaiserslautern zu einer Prügelei gekommen. Ein Supermarkt in der Merkurstraße wurde am Mittwochnachmittag Schauplatz einer handfesten Auseinandersetzung. Wie der Polizei mitgeteilt wurde, gerieten zwei Männer in Streit. Der Grund: Ein 57-Jähriger fuhr einem 53-Jährigen mit dem Einkaufswagen von hinten in die Beine. Beim anschließenden Wortgefecht kam es durch den älteren der beiden zunächst zu Beleidigungen und Schubsereien, bis dieser letztendlich seinem Kontrahenten mehrere Schläge verpasste. Die Polizei konnte die Situation vor Ort wieder beruhigen und ermittelt jetzt gegen den 57-Jährigen wegen des Verdachts der Beleidigung und Körperverletzung.

11:45 Uhr Umbau des Schwimmbads in Pirmasens geht voran In Pirmasens geht die Sanierung des Schwimmbads PLUB gut voran. Nach Angaben der Stadt liegen die Arbeiten zur Verbesserung des Brandschutzes im Zeitplan. Aktuell stellen die Arbeiter vor Ort neue Brandschutzwände aus Metall auf. Außerdem werden ein zweiter Fluchtweg und eine neue Brandmeldeanlage gebaut. Im Zuge der großen Umbaumaßnahme wird auch der Beckenbereich im Hallenbad saniert. Rund 800 000 Euro soll die Sanierung des PLUB kosten. Zum 28. September soll das Hallenbad wieder öffnen - das Freibad hat trotz der Baumaßnahmen regulär geöffnet.

7:28 Uhr Umgehung Imsweiler: Nordanschluss wieder frei Beim Bau der Ortsumgehung Imsweiler im Donnersbergkreis gibt es Fortschritte. Zum Ende der Woche soll der Anschluss zwischen Imsweiler und Rockenhausen fertig werden. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität mit. Autofahrer müssen dann nicht mehr über einen kleinen Umweg unter der neuen Talbrücke hindurch, wo sie an einer Ampel vorbeikommen. Bis die knapp zwei Kilometer lange Umgehung komplett fertig ist, dauert es laut dem Landesbetrieb noch etwa ein Jahr.

16:31 Uhr ++ Konzert in Kaiserslautern für krankes Mädchen ++ In der Martinskirche in Kaiserslautern findet heute ein Benefizkonzert statt. Der evangelische Kirchenbezirk und die Pfarrei Heiliger Martin möchten mit dem Konzert Geld für ein Mädchen aus Kaiserslautern sammeln. Sie ist an Leukämie erkrankt. Die kleine Lilly hat mit vier Jahren die Diagnose Leukämie bekommen. Jetzt hat das kleine Mädchen zwar einen Stammzellen-Spender gefunden und es gibt auch Hoffnung auf Heilung. Aber finanziell braucht die Familie Unterstützung, so die Organisatoren des Benefizkonzerts. Denn jetzt stehe für Lilly auch eine lange Reha an. Mit dem Konzert wolle man Geld sammeln, um die Familie zu entlasten. Sendung am Do. , 4.7.2024 14:00 Uhr, SWR4 am Nachmittag, SWR4

15:34 Uhr ++ BBQ im Finanzamt Kaiserslautern ++ Mit Barbecue zum neuen Beruf. Mit dieser Strategie will das Finanzamt Kaiserslautern Berufseinsteigern den Job der Finanzbeamten vorstellen. Bei dem heutigen Berufsinformationstag sollen alle Fragen rund um die Aufgaben eines Finanzverwalters beim Finanzamt geklärt werden. Ab 16 Uhr öffnet das Finanzamt Interessierten seine Tür und lädt zum gemeinsamen Barbecue ein.

14:35 Uhr ++ BUND kritisiert Pläne für Gewerbegebiet in Hochspeyer ++ Das Gewerbegebiet in Hochspeyer im Kreis Kaiserslautern soll erweitert werden. Der "Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND)" kritisiert die Pläne, weil dafür eine Waldfläche von 40.000 Quadratmetern gefällt werden muss. Der Bürgermeister von Hochspeyer hat die Kritik des "BUND" jetzt zurückgewiesen. Die Umweltschützer hatten zum Beispiel kritisiert, dass bei der Planung keine Umweltkriterien, wie beispielsweise Dachbegrünungen, berücksichtigt worden seien. Laut Bürgermeister Dominic Jonas sind diese im Bebauungsplan aber genau vorgeschrieben. Dass für das Gewerbegebiet 40.000 Quadratmeter gerodet werden müssen, sei allerdings nicht abzustreiten. Sendung am Do. , 4.7.2024 14:00 Uhr, SWR4 am Nachmittag, SWR4

12:37 Uhr ++ Radweg in Pirmasens wieder frei ++ Fahrradfahrerinnen und -fahrer dürfen sich freuen. Denn in Pirmasens ist der "Dynamikum-Radweg" wieder befahrbar. Der Weg musste nach dem Unwetter an Pfingsten gesperrt werden, weil unter anderem viele Bäume umgestürzt waren. Mitarbeitende der Stadt und des Forstamtes haben den Weg jetzt aber wieder freigeräumt. Weiterhin gesperrt bleibt aufgrund des Unwetters der Premiumwanderweg "Hexenklamm" zwischen Gersbach und Winzeln. Sendung am Do. , 4.7.2024 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4

11:01 Uhr Sozialplan für Michelin Mitarbeiter in Homburg Im Zusammenhang mit dem angekündigten Stellenabbau bei Michelin in Homburg haben sich der Reifenhersteller und die Arbeitnehmervertreter auf einen Sozialplan geeinigt. Dieser soll den angekündigten Abbau von 800 Arbeitsplätzen sozialverträglich gestalten. Der Sozialplan gilt für die Standorte Homburg, Trier und Karlsruhe. Allein im Werk in Homburg sollen 800 von 1.300 Arbeitsplätzen wegfallen. Der Stellenabbau soll laut dem Unternehmen möglichst ohne betriebsbedingte Kündigungen ablaufen. Unter anderem soll es Abfindungen für Mitarbeiter geben, die freiwillig gehen. Außerdem soll für ein Jahr eine Transfergesellschaft eingerichtet werden. Mit dem Ziel, die vom Stellenabbau betroffenen Beschäftigten auf andere Jobs im freien Arbeitsmarkt vorzubereiten. In diesem Transferjahr erhalten die Betroffenen nach Angaben der Gewerkschaft zwei Drittel ihres Gehalts.

9:57 Uhr Pirmasens kommt mit Pflanzenschnitt nicht nach Rasen, Gehölze, aber auch Unkraut - im Augenblick sprießt alles. Wie die Stadt Pirmasens mitgeteilt hat, gehen bei der Verwaltung Hinweise aus dem gesamten Stadtgebiet ein, dass die Pflanzen bitte zurückgeschnitten werden sollen. Die zuständigen Mitarbeiter sind von montags bis freitags im Dauereinsatz, trotzdem kämen sie mit dem Säubern, Freischneiden und Mähen kaum nach, heißt es von der Stadt. Allein die Fläche, die in Pirmasens auch jetzt wieder jetzt gemäht werden muss, ist so groß wie knapp 90 Fußballfelder. Als erstes werden allerdings die Stellen von Pflanzen befreit, wo sonst Verkehrsschilder verdeckt wären oder die Pflanzen zu einer anderen Gefahr im Straßenverkehr werden könnten.

6:38 Uhr Symposium zur Nachhaltigkeit an der Universität Kaiserslautern Beim dem Symposium will die RPTU in Kaiserslautern einen Einblick in die aktuelle Forschung zum Thema geben. Insbesondere geht es darum, wie moderne und nachhaltige Materialien helfen können, das Klima zu schützen. Wie diese Materialien gewonnen werden können - etwa durch Recycling. Und in welchen Bereichen sie eingesetzt werden können. Beispielsweise beim Bau von Häusern, beim Speichern von Energie oder in umweltfreundlicher Kleidung. Dazu zeigen Studenten der RPTU Experimente und beantworten Fragen. Das Symposium richtet sich vor allem an Oberstufenschüler - aber auch andere Interessierte können daran teilnehmen. Start ist um 9 Uhr im Hörsaal des Chemie-Gebäudes.

16:04 Uhr ++ Jannik Mause wechselt zum FCK ++ Der 1. FC Kaiserslautern hat einen neuen Stürmer. Wie der Verein mitgeteilt hat, spielt Jannik Mause in der kommenden Saison für die Roten Teufel. Der 25-Jährige war vorher beim Drittligisten FC Ingolstadt. Mit 18 Toren in 33 Spielen wurde er dort vergangene Saison Torschützenkönig. Mause stand eigentlich noch bis 2025 in Ingolstadt unter Vertrag. Sendung am Mi. , 3.7.2024 14:00 Uhr, SWR4 am Nachmittag, SWR4

16:01 Uhr ++ Laden in Kusel mit Sprayfarbe beschmiert ++ In Kusel haben Unbekannte ein Sportgeschäft mit Graffitis beschmiert. Die Tat soll sich nach Angaben des Inhabers in der Nacht von Montag auf Dienstag ereignet haben. Alle Schaufenster und die Eingangstür wurden großflächig mit gelber Farbe besprüht. Der Inhaber schätzt den Sachschaden auf etwa 1.500 Euro. Eine Versicherung, die den Schaden übernimmt, habe er nicht. Für Hinweise, die zu dem oder den Tätern führen, hat er eine Belohnung von 500 Euro ausgelobt. Die Polizei Kusel hat die Ermittlungen aufgenommen. In Kusel ist ein Schaufenster mit Sprayfarbe beschmiert worden. Volker Lösch Sendung am Mi. , 3.7.2024 14:00 Uhr, SWR4 am Nachmittag, SWR4

14:18 Uhr ++ Pfalztheater verschiebt Premiere wegen Deutschland-Spiel ++ Damit es keine Überschneidung mit dem EM-Spiel der Deutschen gibt, verschiebt das Pfalztheater Kaiserslautern eine Aufführung am Freitag etwas nach hinten. Die Premiere zu dem Stück "Blueprints 2.0" beginnt daher erst um 20 Uhr. Mit der anschließenden Premierenparty "Spätschicht" geht es dann um 22:30 Uhr los. Dort sind die Tänzerinnen und Tänzer des Tanzensembles mit dabei. Tickets für die Vorstellung sind unter anderem über das Pfalztheater sowie über die Stadt Kaiserslautern erhältlich.

13:34 Uhr Südwestpfalz: Es gibt wieder EU-Fördergelder für Vereine und Einrichtungen Privatpersonen, Vereine und Einrichtungen aus dem Kreis Südwestpfalz können sich wieder für Fördergelder der EU bewerben. Gefördert werden zum Beispiel Projekte zu den Themen "Dorfleben", "Regionaler Klimaschutz" oder "nachhaltiger Tourismus". Mindestens gibt es 5.000 Euro, maximal 150.000 Euro pro Projekt. Insgesamt stehen nach Angaben des Kreises Südwestpfalz 600.000 Euro zur Verfügung. Bewerben kann man sich bis Oktober - wer das Geld bekommt, entscheidet sich im Dezember.

10:23 Uhr Diskussion über Probleme der Jugendsozialarbeit in Kaiserslautern Der künftige rheinland-pfälzische Ministerpräsident, Alexander Schweitzer (SPD), kommt heute nach Kaiserslautern. Als derzeitiger Sozialminister will er in der Stadt mit Streetworkern der Arbeiterwohlfahrt zu sprechen. Sie kümmern sich um Jugendliche und junge Erwachsene in Kaiserslautern, die zum Beispiel obdachlos sind oder keinen Schulabschluss oder eine Berufsausbildung haben. Dabei helfen die AWO-Mitarbeiter vor allem bei Behördengängen. Um 14 Uhr sprechen Sozialminister Schweitzer, Vertreter der Uni, der Jobcenters und der AWO auf einer Diskussionsveranstaltung über die Probleme, die dabei entstehen. Die Veranstaltung findet im Jugendzentrum JuZ in Kaiserslautern statt.

8:15 Uhr Imsbach modernisiert Friedhof Die Ortsgemeinde Imsbach im Donnersbergkreis bekommt 40.000 Euro vom Land, um den Friedhof zu modernisieren. Wie ein Sprecher sagte, kommt das Geld aus dem rheinland-pfälzischen Investitionsstock. Mit dem sollen kommunale Vorhaben gefördert werden, die der Allgemeinheit dienen. In diesem Fall sollen auf dem Friedhof Gehwege instandgesetzt werden, um den Zugang zu den Gräbern zu erleichtern. Insgesamt stehen im Investitionsstock des Landes für dieses Jahr 57 Millionen Euro zur Verfügung. Sendung am Mi. , 3.7.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:23 Uhr Zweibrücken: Betrüger geben sich als Polizisten aus In Zweibrücken haben sich Betrüger gestern als Polizeibeamte ausgegeben und versucht an Wertgegenstände zu kommen - vergeblich. Das hat die Polizei mitgeteilt. Bürger hatten zu Protokoll gegeben, sie seien per Telefon aufgefordert worden, ihre Wertgegenstände sicherheitshalber an "Beamte" auszuhändigen, weil sie sonst gestohlen werden könnten. Die angerufenen Bürger sind der Polizei zufolge nicht auf die Masche hereingefallen und haben stattdessen die richtige Polizei benachrichtigt. Sendung am Mi. , 3.7.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz