Polizei stoppt schrottreifen Transporter in Kaiserslautern

Die Polizei hat am Sonntagnachmittag in Kaiserslautern einen Transporter gestoppt, an dem so ziemlich alles kaputt war, was man sich vorstellen kann. Doch damit nicht genug...

Der Transporter fiel den Polizisten in einer Seitengasse auf, weil der Fahrer auf sie nach eigenen Angaben "keinen sonderlich Vertrauen erweckenden Eindruck machte". Und sie sollten Recht behalten: Der 47-Jährige gab den Beamten einen Führerschein, auf dem "nicht gültig in Deutschland" stand. Eine Überprüfung des Mannes ergab, dass er bereits zum vierten Mal innerhalb von zwei Jahren ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Fahrzeugrahmen gebrochen, zerschlissene Reifen und Ölverlust Auch am Transporter, mit dem der Mann unterwegs war, hatten die Polizisten einiges zu bemängeln. Er war überladen, der Rahmen war gebrochen, der Wagen verlor Öl und die Reifen waren zerschlissen. Die Polizei prüft noch, wie dieser Wagen Ende 2023 an eine gültige TüV-Plakette gekommen ist. Seinen Führerschein ist der Mann bis auf Weiteres los - eine Weiterfahrt wurde ihm untersagt und der Transporter abgeschleppt. Auch der Halter des Wagens muss mit Konsequenzen rechnen: Auf ihn kommt jetzt eine Anzeige zu, weil er es offensichtlich zugelassen hat, dass der Fahrer seinen Transporter ohne gültige Fahrerlaubnis bewegte.