Jugendliche in Kaiserslautern belästigt? Die Polizei ermittelt

In Kaiserslautern soll ein Mann mehreren Jungen obszöne Angebote gemacht haben. Die Kinder wandten sich hilfesuchend an eine Verkäuferin.

Es passierte offenbar mitten in einem Bekleidungsgeschäft in der Fußgängerzone: Dort soll ein Mann nach Polizeiangaben eine Gruppe Jungen unsittlich angesprochen haben. Er fragte demnach nach den Handynummern der Kinder und machte ihnen obszöne Angebote. Die etwa 14- bis 15-Jährigen wandten sich daraufhin an eine Verkäuferin und baten sie, die Polizei zu rufen.

Polizei ermittelt gegen Tatverdächtigen aus Kaiserslautern

Als die Beamten eintrafen, waren die Jungen bereits verschwunden. Den mutmaßlichen Kinderansprecher konnte die Polizei allerdings ausfindig machen. Es handle sich um einen Mann aus Kaiserslautern, gegen den nun ermittelt werde. Die betroffenen Jungen bittet die Polizei in diesem Zusammenhang, sich zu melden. Gleiches gelte für mögliche Zeugen.

Weitere Kinder angesprochen?

Außerdem halten die Ermittler es für möglich, dass der Tatverdächtige weitere Kinder und Jugendliche angesprochen hat. Wem im Bereich der Kaiserslauterer Fackelstraße und Umgebung am vergangenen Samstag etwas ähnliches passiert ist, sollte sich daher ebenfalls bei der Polizei melden.