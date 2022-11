Sechs Haftbefehle in einer Nacht in Kaiserslautern vollstreckt

per Mail teilen

Viel zu tun hatte die Polizei in der Nacht zum Freitag am Hauptbahnhof Kaiserslautern - sie vollstreckte gleich sechs Haftbefehle.

Den Anfang machte ein 62-Jähriger, der von der Bundespolizei gegen 21 Uhr am Donnerstagabend am Hauptbahnhof Kaiserslautern kontrolliert wurde. Es stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl wegen Bedrohung und Körperverletzung vorlag. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen.

Vier Haftbefehle gegen eine Frau

In der Nacht kontrollierte die Polizei dann eine 62-jährige Frau, gegen die gleich vier Haftbefehle vorlagen - wegen Hausfriedensbruchs, Sachbeschädigung und Erschleichen von Leistungen. Weil sie die Geldstrafe von über 1.200 Euro nicht zahlen konnte, wurde sie in die Justizvollzugsanstalt Zweibrücken gebracht. Dort muss sie jetzt eine Ersatzfreiheitsstrafe von 129 Tagen verbüßen.

Nur wenig Stunden später kontrollierten die Polizisten im Hauptbahnhof Kaiserslautern einen 25-jährigen Mann, der dort schlief. Gegen ihn lag ein Haftbefehl wegen des Erschleichens von Leistungen vor. Er konnte seinen Weg fortsetzen, nachdem er die Geldbuße von 150 Euro gezahlt hatte.