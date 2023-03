Ende März sollte es für das Pfalztheater Kaiserslautern "Manege frei" heißen. Doch jetzt ist klar, die Premiere im Zirkuszelt verschiebt sich. Schuld ist das Wetter.

Seit Tagen arbeitet das Pfalztheater mit Hochdruck am Zirkuszelt in der Nähe des Warmfreibads in Kaiserslautern. Nach dem großen Wasserschaden kurz vor Weihnachten wollte das Theater in das Zelt ausweichen. Am 25. März sollte mit der Oper "Der Liebestrank" von Gaetano Donizetti Eröffnung gefeiert werden. Doch das kann das Pfalztheater Kaiserslautern nach eigenen Angaben nicht aufrecht erhalten.

Wetter verschiebt Premiere für Pfalztheater im Zirkuszelt

"Wegen der schlechten Witterungsverhältnisse der letzten Wochen konnten die Aufbau- und Vorbereitungsarbeiten nicht wie geplant umgesetzt werden", so das Theater. Der Platz am Kaiserslauterer Warmfreibad sei durch die enormen Niederschläge der vergangenen Tage extrem durchweicht worden.

Deshalb habe die Zeltbaufirma nur schwer arbeiten können. Und auch im Innenraum konnte das Theater nach eigenen Angaben noch nicht arbeiten. Außerdem habe man die Backstagezelte überhaupt noch nicht aufbauen können und die seien wichtig für den Theaterbetrieb.

Eröffnung am 6. April mit "Das Licht im Kasten"

"Ein Probenbetrieb ist deshalb zurzeit unmöglich, da sich aus den genannten Gründen auch die Bauabnahme verzögert, ohne die der Betrieb im Zelt nicht aufgenommen werden kann und darf", teilte das Pfalztheater mit. Eine Opern-Premiere sei unter diesen Voraussetzungen zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu verwirklichen.

Das Pfalztheater hat sich deshalb entschieden, die geplante Premiere für den 25. März zu verschieben. Die Eröffnungspremiere im Pfalztheater-Zirkuszelt soll somit am 6. April gefeiert werden - mit Elfriede Jelineks Oper "Das Licht im Kasten". Ein neuer Premierentermin für die Donizetti-Oper "Der Liebestrank" werde zeitnah bekanntgegeben.