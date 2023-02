Überraschung perfekt: Pfalztheater Kaiserslautern bekommt ein Zirkuszelt

Lange hatte das von einem Wasserschaden betroffene Pfalztheater nach einer Lösung gesucht. Jetzt ist sie mit einem Zirkuszelt gefunden. Hier sollen in Kaiserslautern ab Mitte März Theater und Oper stattfinden.

Not macht erfinderisch, dieses Sprichwort trifft auf die Theaterleitung in Kaiserslautern in bestem Sinne zu. "Mitte März soll die erste Opernpremiere in der Geschichte unseres Dreispartenhauses in einem Zirkuszelt stattfinden", gibt ein Sprecher des Pfalztheaters am Freitagmittag offiziell bekannt. Man betrete damit "absolutes Neuland" und freue sich auf "ganz besondere Theater-Zirkus-Erlebnisse".

Dieses Zirkuszelt hat das Pfalztheater Kaiserslautern gepachtet. Mitte März soll hier die erste Oper aufgeführt werden. Pfalztheater Kaiserslautern/Andreas Bronkalla

Pfalztheater pachtet wegen Wasserschaden Zirkuszelt

Benötigt wird der eher ungewöhnliche Ausweichort wegen des Wasserschadens im Dezember: Die Hauptbühne des Pfalztheaters kann voraussichtlich bis in den Sommer hinein nicht genutzt werden. Für einige Konzerte hatten die Verantwortlichen schnell Ausweichmöglichkeiten gefunden, unter anderem mit dem Emmerich-Smola-Saal.

Für die Theaterproduktionen hat die Suche nach Angaben der Theaterleitung etwas länger gedauert. Nun sei man bei einem Anbieter verschiedener Veranstaltungszelte fündig geworden. Das Zirkuszelt, das jetzt in Kaiserslautern aufgebaut wird, sei also gepachtet.

Aufbau neben dem Warmfreibad in Kaiserslautern beginnt ab sofort

Ort des Geschehens: Der Bolzplatz der Stiftswaldschule, direkt neben dem Warmfreibad. Hier sollen die Vorbereitungen und Aufbauarbeiten umgehend beginnen - und am 18. März die Oper "Der Liebestrank" im Zirkuszelt Premiere feiern.

Um die Nachbarschaft nicht zu stören, beginnen laut Pfalztheater alle Vorstellungen bereits um 19 Uhr. Die Nachtruhe dürfte damit gewahrt bleiben. Außerdem finden sonntags keine Aufführungen statt. Zusätzlich hat die Theaterleitung alle Anwohnerinnen und Anwohner eingeladen, die Proben und Vorstellungen zu besuchen.

"Das Zelt wird mit allem ausgestattet, was für den Spielbetrieb nötig ist. Es ist und bleibt aber ein Zirkuszelt. Es wird also anders sein als im Großen Haus."

Sobald das Zirkuszelt in Kaiserslautern steht, soll auch der Kartenvorverkauf für alle planbaren Vorstellungen beginnen. Wiederum seien die bereits gebuchten Abonnements nun automatisch für die Theateraufführungen im Zelt gültig, informiert das Pfalztheater. Darüber würden die Kunden nun auch per Brief informiert.