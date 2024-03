Mitarbeiter des Jugendamts des Kreises Kaiserslautern klagen über Arbeitsbedingungen

Das Jugendamt des Kreises Kaiserslautern zieht um - von der Innenstadt Kaiserslautern nach Landstuhl. Nach SWR-Informationen stellt das aber Mitarbeiter und Familien mit Kindern vor Probleme.

"Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung 4 Jugend und Soziales sind bis auf Weiteres nur telefonisch oder per E-Mail erreichbar", heißt es auf der Internetseite des Kreises Kaiserslautern. "Persönliche Vorsprachen sind nur in ganz dringenden Fällen und nur nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung mit der zuständigen Sachbearbeiterin bzw. dem zuständigen Sachbearbeiter möglich."

Der Grund: Ein Teil der Mitarbeitenden arbeitet nach SWR-Informationen aktuell im Homeoffice. Der andere Teil vorübergehend in einem Gebäude im Industriegebiet Nord. Eigentlich hätte auch das Jugendamt längst nach Landstuhl umziehen sollen - in das Gebäude des Sozialamts des Kreises Kaiserslautern. Das ist bisher aber gescheitert. Vom Kreis heißt es dazu wörtlich: "Für das Jugendamt kann der Umzug in das Gebäude in der Kaiserstraße 33 erst dann erfolgen, wenn alle erforderlichen Nachweise erbracht sind und eine Bauabnahme durch die Untere Bauaufsichtsbehörde erfolgt ist. Die Erreichbarkeit des Jugendamtes ist nach wie vor über die bekannten Kontaktdaten uneingeschränkt sichergestellt."

Mitarbeiter des Jugendamts des Kreises Kaiserslautern sind ratlos

Sichergestellt ist das nach SWR-Informationen aber keineswegs. Wir haben beim Jugendamt des Kreises angerufen. Ein Mitarbeiter sagte uns daraufhin, dass er uns zwar theoretisch mit allen Mitarbeitern verbinden könnte. Praktisch funktioniere das aber in vielen Fällen nicht. Das liege an einem Softwareproblem. Das würde häufig verhindern, dass Familien, Jugendliche und Kinder mit ihren zuständigen Beraterinnen und Beratern sprechen können. "Dieser Zustand ist eine absolute Katastrophe", erzählen uns Mitarbeiter des Jugendamts.

"Dieser Zustand ist eine absolute Katastrophe"

Doch damit nicht genug. Dass die Sozialarbeiter im provisorisch eingerichteten Gebäude im Industriegebiet Nord oder eben im Homeoffice arbeiten müssen, sei ein gravierendes Problem, denn: Die Unterlagen, wie beispielsweise Fallakten von Kindern und Jugendlichen, stünden schon im neuen Gebäude in Landstuhl. Dort, wo die Mitarbeiter aktuell keinen Zugriff auf diese haben. Außerdem gäbe es in dem Interimsgebäude deutlich zu wenig Besprechungsräume für Mitarbeiter und Familien.

Bezug der neuen Büros in Landstuhl wohl dringend nötig

Eine Situation, die sich wohl erst ändert, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jugendamts des Kreises Kaiserslautern nach Landstuhl umgezogen sind. Wie lange das noch dauern soll, sagte der Kreis bisher nicht. Eine Anfrage des SWR läuft.

Künftig findet man das Jugendamt der Kreisverwaltung Kaiserslautern dann in Landstuhl in der Kaiserstraße und zwar in einem ehemaligen Bankgebäude. Dort war zuletzt der Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung untergebracht. Das Jugend- und Sozialamt für den Kreis Kaiserslautern saß bisher in der Kaiserslauterer Innenstadt. Die Räumlichkeiten sind laut Kreisverwaltung aber zu klein geworden. Außerdem könne man in dem Gebäude keine weiteren Büros anmieten.