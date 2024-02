Drogen im Spiel: Polizei findet in Kaiserslauterer Wohnung hilflose Frau mit Kleinkind

So einen Fall erlebt die Polizei nicht jeden Tag. Sie musste in Kaiserslautern zu einer Frau fahren, die sich in einer hilflosen Lage befand. Nicht nur ihr, sondern auch einem vierjährigen Kind musste geholfen werden. Das Jugendamt ist eingeschaltet.

Am frühen Mittwochmorgen hat ein Mann die Polizei gerufen, weil er sich um seine Freundin sorgte. Sie und er hatten miteinander über Video telefoniert. Plötzlich sei die Verbindung abgebrochen. Dabei habe der Mann ein Würgen gehört. Polizei Kaiserslautern ging von Notfall aus Die Polizei fuhr nach dem Anruf des Mannes zur Wohnung der Frau. Allerdings blieben die Beamten zunächst vor verschlossener Tür. Die Frau reagierte weder auf das Klingeln und Klopfen der Polizei noch auf deren Anrufe. Die Beamten gingen von einem Notfall aus und brachen deshalb die Wohnungstür auf. Viele Drogen bei hilfloser Frau in Kaiserslautern gefunden Drinnen sollten sich die Sorgen bewahrheiten: Die Frau befand sich nach Angaben der Polizei in einem Delirium. Neben ihr lag ein Joint. In der Küche fanden die Beamten zudem Haschisch, im Kühlschrank weitere Drogen in einer Tüte. Überrascht dürften die Polizisten darüber gewesen sein, dass sich ein weiterer Mensch in der Wohnung befand: ein vierjähriges Kind. Die Polizei hat das Jugendamt eingeschaltet. Gegen die Frau wird jetzt ermittelt.