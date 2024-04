Herumliegende E-Roller gehören inzwischen zum Stadtbild - auch in Kaiserslautern. Nach vielen Beschwerden, will die Stadt nun etwas dagegen tun.

Gegen das Chaos auf Plätzen, Grünstreifen und Geh- und Radwegen will die Stadt Kaiserslautern jetzt zusätzliche Abstellflächen für die E-Scooter ausweisen. Immer wieder beschweren sich laut einem Sprecher Bürgerinnen und Bürger über die Stolperfallen. Das Problem: Bisher gibt es auch nur einen offiziellen Parkplatz für E-Scooter - und der ist am Hauptbahnhof.

Wo kann man in Kaiserslautern E-Scooter parken?

Die Stadt hatte Anfang des Jahres bereits angekündigt, dass noch weitere solcher E-Scooter-Parkflächen dazukommen sollen. Viel passiert ist seitdem aber nicht. Auf Anfrage hat ein Stadtsprecher gesagt: Man sei noch dabei, sich mögliche Standorte zu überlegen. Die Stadt will immer zehn bis 15 solcher Park-Flächen auf einmal einrichten. Damit die Roller nicht kreuz und quer auf den Gehwegen zurück gelassen werden.

Flexibilität beim Abstellen ist Geschäftsmodell

Allerdings: Genau diese Freiheit, wann man wo die Roller ausleiht und wieder abstellt, macht für viele den Reiz aus. Man ist eben nicht auf Haltestellen oder Parkplätze angewiesen und kann quasi bis vor die Haustür fahren. Ob nun mehr öffentliche Parkflächen für die E-Roller das gesamte Problem lösen, ist also fraglich. Aktuell sind in Lautern mehr als 1.000 ausleihbare E-Scooter unterwegs. Und wer die in der Innenstadt abstellen will, muss seit kurzem auch Gebühren zahlen.