Blog: Feuer in Wäscherei in Landstuhl, Direkte Zugverbindung Kaiserslautern-Mainz geplant

Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

8:53 Uhr ++ Wertstoffhöfe in der Südwestpfalz schließen früher ++ Wer in der Südwestpfalz wohnt und heute Sperrmüll oder Grünabfall auf einem Wertstoffhof abgeben will, sollte das vor 15 Uhr machen. Die Recyclinghöfe in Dahn, Contwig, Donsieders, Hauenstein, Heltersberg, Waldfischbach-Burgalben und Wallhalben schließen nämlich heute etwas früher. Grund dafür ist eine dienstliche Veranstaltung, teilt die Kreisverwaltung Südwestpfalz mit. Morgen haben die Höfe dann wieder ganz normal geöffnet. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 05.12.2024 um 8:30 Uhr.

8:17 Uhr ++ Brand in Wäscherei Landstuhl - Bericht von vor Ort ++ Unsere SWR-Reporterin Viktoria Machleidt ist beim Wäscherei-Feuer in Landstuhl vor Ort. Sie hat unter anderem mit Anwohnern gesprochen, die am frühen Morgen von einem Knall geweckt wurden.

8:01 Uhr ++ Fotos vom Feuer in Wäscherei in Landstuhl ++ Die Feuerwehr hat den Brand in einer Wäscherei in Landstuhl inzwischen unter Kontrolle. Die Löscharbeiten sollen aber vermutlich noch länger andauern. Anwohner sollen Fenster und Türen weiterhin geschlossen halten. Eine riesige Rauchwolke hängt über dem Industriegebiet in Landstuhl: Hier brennt es in einer Wäscherei. SWR Bild in Detailansicht öffnen 100 bis 150 Feuerwehrleute aus dem Landkreis sind im Einsatz. SWR Bild in Detailansicht öffnen Die Einsatzkräfte haben den Brand inzwischen unter Kontrolle. Die Löscharbeiten dauern noch an. SWR Bild in Detailansicht öffnen

7:32 Uhr ++ Pirmasens: Auseinandersetzung zwischen Schüler und Lehrer ++ An einem Gymnasium in Pirmasens ist es gestern offenbar zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Achtklässler und einem Lehrer gekommen. Nach Angaben der Polizei wurde dabei der Schüler auch leicht verletzt. Was genau passiert ist, ermittelt gerade die Pirmasenser Polizei. Der Fall wird auch in den Sozialen Medien diskutiert. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 05.12.2024 um 6:30 Uhr.

15:45 Uhr ++ Kunstaktion der Zukunftsregion Westpfalz ++ Die Zukunftsregion Westpfalz veranstaltet auch in diesem Jahr wieder einen Kunstwettbewerb für Schülerinnen und Schüler. Der "Digital Arts Contest" fand im vergangenen Jahr zum ersten Mal statt und soll die Kinder und Jugendlichen dazu motivieren, mit digitalen Tools kreativ zu werden. In diesem Jahr lautet das Motto: "Berufe von morgen". Das hat den Nebeneffekt, dass sich die Schüler zusätzlich mit ihren Berufswünschen auseinandersetzen. Der Wettbewerb richtet sich an die Klassenstufen 5 bis 12 aller Schulformen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 04.12.2024 um 15:30 Uhr.

14:49 Uhr ++ Wieder direkte Zugverbindung Kaiserslautern-Mainz ++ Pendlerinnen und Pendler können sich freuen: Wie die Deutsche Bahn mitteilt, wird im neuen Jahr wieder ein Regionalexpress zwischen Mainz und Kaiserslautern fahren. Er soll ab dem 3. Februar wieder zwischen den beiden Städten fahren. Insgesamt will die Deutsche Bahn sieben Direktzüge auf die Schiene bringen. Damit sollen die Reisenden nicht nur Zeit sparen, sie sollen auch nicht mehr umsteigen müssen. Außerdem plant die Bahn, alle Züge zu modernisieren. Unter anderem sollen es bequemere Sitze und mehr Platz für Gepäck geben. Durch kostenloses W-Lan will die Bahn den Reisenden auch ein bequemes Arbeiten ermöglichen. Der Regionalexpress zwischen den beiden Städten wurde vor gut einem Jahr gestrichen, weil die Bahn zu wenig Personal hatte. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 04.12.2024 um 14:30 Uhr.

14:11 Uhr ++ Heute Abend: Busse statt Züge zwischen KL und Neustadt ++ Bahnfahrer zwischen Neustadt und Kaiserslautern müssen heute Abend deutlich mehr Zeit einplanen. Wegen routinemäßigen Wartungsarbeiten an den Gleisen, fahren zwischen 20.45 Uhr und 23.45 Uhr keine Züge auf der Strecke. Als Ersatz fahren laut Bahn Busse. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 04.12.2024 um 14:30 Uhr.

12:56 Uhr ++ Uni Kaiserslautern und Max-Planck-Gesellschaft forschen zu KI ++ Welche Auswirkungen hat Künstliche Intelligenz (KI) auf die Gesellschaft? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Uni in Kaiserslautern zusammen mit der Max-Planck-Gesellschaft. Schon jetzt ist es möglich, eine Künstliche Intelligenz bei Bewerbungsverfahren einzusetzen oder auch beim Erstellen von Social-Media-Beiträgen. Und auch beim Beurteilen von Rechtsfällen in der Justiz kann KI unterstützen. Unklar ist laut Uni Kaiserslautern aber, wie sozialverantwortlich diese Methoden in der Gesellschaft überhaupt sind. Und genau das wollen die Uni und die Max-Planck-Gesellschaft jetzt herausfinden. Langfristiges Ziel ist es, dass aus Kaiserslautern heraus internationale Forschungsprogramme zu diesem Thema entstehen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 04.12.2024 um 12:30 Uhr.

11:45 Uhr ++ Sportanlagen in der Südwestpfalz bekommen Geld vom Land ++ Das Land Rheinland-Pfalz unterstützt Sportanlagen in der Südwestpfalz mit mehr als 400.000 Euro. Das Geld kommt aus einem Programm, um Sportstätten im Land zu sanieren. In Pirmasens soll zum Beispiel eine neue Anlage für Radfahrer bzw. für Mountainbiker entstehen. Der Turnverein in Contwig will von dem Geld die Sporthalle sanieren. Einzelheiten hat SWR-Reporter Luca Schulz: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 04.12.2024 um 10:30 Uhr.

10:59 Uhr ++ Kaiserslautern bekommt Notstromaggregate ++ Die Stadt Kaiserslautern will nach eigenen Angaben besser auf Katstrophen vorbereitet sein. Deshalb bekommt die Feuerwehr jetzt acht neue Stromaggregate auf Anhängern. Der Grund laut der Stadtverwaltung: Risiken und Extremwetterereignisse, aber auch Cyberangriffe, würden Behörden und Organisationen immer mehr bedrohen. Im Falle eines Falles können die Aggregate die Feuerwehren mit Strom versorgen, um so die Einsatzfähigkeit sicherzustellen. Mit den Geräten können aber auch Notunterkünfte oder Tankstellen mit Energie versorgt werden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 04.12.2024 um 9:30 Uhr.

9:32 Uhr ++ FCK fährt fürs Winter-Trainingslager nach Malta ++ Der 1. FC Kaiserslautern wird sein Trainingslager in der Winterpause in Malta aufschlagen. Das hat der Klub bekannt gegeben. Auf der Insel im Mittelmeer bereiten sich die Roten Teufel dann Anfang Januar auf die Rückrunde in der zweiten Liga vor. Neben intensiven Trainingseinheiten steht in dem Trainingslager auch ein Testspiel an - gegen wen steht aber noch nicht fest. Interessierte Fans, die den FCK begleiten wollen, können sich ab sofort bei der Fan-Betreuung melden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 04.12.2024 um 9:30 Uhr.

7:19 Uhr ++ Kaiserslautern: Bessere Abstimmung bei Kultur-Events geplant ++ In Kaiserslautern wollen die Kulturinstitutionen ihre Events in Zukunft besser aufeinander abstimmen. Bürgermeister Manfred Schulz (CDU) hat sich dazu mit Vertreterinnen und Vertretern von Kammgarn, Pfalztheater, Museum Pfalzgalerie und anderen Einrichtungen zusammengesetzt. Ein Ergebnis des Treffens: Ein digitaler Kalender, in den Veranstalter ihre Events bis zu drei Jahre im Voraus eintragen können. Das soll Überschneidungen vermeiden. Außerdem sollen Events in Zukunft besser über die Stadt-KL-App und neue Werbeflächen beworben werden. Ein weiteres Treffen ist für nächstes Jahr geplant. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 04.12.2024 um 6:30 Uhr.

6:53 Uhr ++ Wetter: Wechselhaft und örtlich Regen ++ Der Mittwoch bringt wechselhaftes Wetter. Erst gibt es Nebel, später dichte Wolken und auch Sonne. Vereinzelt kann es etwas regnen. Dazu 2 Grad rund um Zweibrücken und bis 4 Grad an der Lauter. Morgen erst trocken und frostig, am Nachmittag Regen und Schnee. Am Freitag unbeständig, windig und mildere Temperaturen. Sonnenschein und Nebel im Dezember in Kaiserslautern. SWR Über das Wetter berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 04.12.2024 um 6:30 Uhr.

6:08 Uhr ++ Zugverkehr zwischen Kaiserslautern und Lauterecken eingestellt ++ Zwischen Lauterecken und Kaiserslautern fahren voraussichtlich noch bis zum Nachmittag keine Züge. Das hat die Deutsche Bahn mitgeteilt. Weil viele Mitarbeiter im Stellwerk krank sind, wurde der Bahnverkehr auf der Strecke bereits gestern Nachmittag komplett eingestellt. Laut Bahn sollen voraussichtlich ab 13.30 Uhr wieder Züge fahren. Wir halten sie hier auf dem Laufenden, wenn es Neuigkeiten gibt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 04.12.2024 um 6:30 Uhr.

16:48 Uhr ++ Reaktivierung der Zellertalbahn könnte sich lohnen ++ Ein Gutachter empfiehlt, die stillgelegte Zellertalbahn zwischen Münchweiler im Donnersbergkreis und Monsheim im Landkreis Alzey-Worms wieder in Betrieb zu nehmen. Das hätte sehr positive Auswirkungen für Wirtschaft und Umweltschutz. Die 28 Kilometer lange Strecke war 1983 stillgelegt worden und wird zurzeit für den Ausflugsverkehr umfangreich saniert. Würde sie wieder in Betrieb gehen für Züge von Kaiserslautern nach Worms, würden viele Pendler umsteigen. Auch für den Güterverkehr und als Umleitungsstrecke bei Sperrungen anderer Linien könnte die Zellertalbahn laut dem Gutachten eine wichtige Rolle spielen. In Rheinland-Pfalz wird derzeit für zwölf Strecken untersucht, ob sich die Reaktivierung lohnt. Der Landtag will entscheiden, wenn alle Ergebnisse vorliegen. Drei Strecken hatten von Gutachtern ein negatives Votum bekommen. Nicht lohnen würde sich die Reaktivierung von Teilstücken der Eistalbahn und der Glantalbahn sowie der Strecke Landau - Herxheim. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 03.12.2024 um 16:30 Uhr.

16:46 Uhr ++ Wasser in Homburg muss abgekocht werden ++ In Homburg müssen die Menschen weiter ihr Trinkwasser abkochen. Nach Angaben des SR gilt die Warnung seit Freitag vergangener Woche für fast alle Stadtteile. Nur Kirrberg ist wegen eines eigenen Wasserwerks nicht betroffen. In einem Hochbehälter waren Kolibakterien entdeckt worden. Noch ist unklar, wie es zu der Verunreinigung kam. Der Hochbehälter wird aktuell komplett entleert, damit eine Untersuchung stattfinden kann. Die Uniklinik hat vorsorglich Wasservorräte in Flaschen und Tetrapacks aufgestockt, auch wenn in einigen Bereichen dank Filtersystemen das Leitungswasser genutzt werden kann. Schwieriger ist die Lage für kleinere Einrichtungen: Eine Zahnarztpraxis in Homburg hat vorübergehend geschlossen, weil laut Betreiber die Hygienestandards nicht mehr gewährleistet seien. Die Stadtwerke hoffen, die Ursache bald klären zu können. Bis dahin sollten Betroffene das Wasser vor dem Trinken oder Kochen mindestens zehn Minuten abkochen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 03.12.2024 um 16:30 Uhr.

16:44 Uhr ++ Lkw in Enkenbach-Alsenborn abgebrannt ++ Gleich drei Lastwagen sind am frühen Morgen auf einem Baustellengelände in Enkenbach-Alsenborn abgebrannt. Warum die Fahrzeuge gebrannt haben, ist aktuell laut Polizei noch nicht klar. Obwohl die Feuerwehr den Angaben zufolge schnell vor Ort war, konnte nicht verhindert werden, dass die Lkw vollständig ausbrannten. Die Polizei schätzt, dass mindestens ein Schaden im fünfstelligen Bereich entstanden ist und sucht jetzt nach Zeugen. Wer etwas gesehen hat, kann sich bei der Kriminalpolizei Kaiserslautern melden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 03.12.2024 um 16:30 Uhr.

16:17 Uhr ++ Finanzierung des Nahverkehrs in der Pfalz gesichert ++ Die Finanzierung des Nahverkehrs im südlichen Teil von Rheinland-Pfalz ist 2025 und 2026 gesichert. Es müssen keine Zug- und Busverbindungen gestrichen werden, sagte Verbandsdirektor Michael Heilmann auf der Versammlung des Nahverkehrszweckverbandes in Neustadt. Das Land Rheinland-Pfalz werde in den beiden kommenden Jahren einen Zuschuss von insgesamt 385 Millionen Euro für den Nahverkehr in der Pfalz und Rheinhessen zahlen. Positiv sei auch, dass die Energiepreise in den vergangenen Monaten deutlich gesunken sind. Der Zweckverband ist verantwortlich für den Nahverkehr in 25 Landkreisen und kreisfreien Städten im südlichen Teil von Rheinland-Pfalz. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 03.12.2024 um 15:30 Uhr.

14:45 Uhr ++ Mehr Geld vom Land für Busfahrer in der Pfalz ++ Kommunale und private Busunternehmen bekommen künftig mehr Geld vom Land Rheinland-Pfalz, wenn die Löhne der Busfahrer steigen. Das gilt für Firmen, die im Auftrag des Landes Linien befahren. In diesem Jahr werde das Land rund 17 Millionen Euro mehr bezahlen, sagte Staatssekretär Michael Hauer (Bündnis 90/Die Grünen) vom Mobilitätsministerium auf der Sitzung des Nahverkehrszweckverbands in Neustadt. Die Verkehrsverträge mit den Busunternehmen laufen in der Regel zehn Jahre lang. Bisher mussten die Firmen das Risiko selbst tragen, wenn während der Laufzeit Personal- und Energiekosten gestiegen sind. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 03.12.2024 um 14:30 Uhr.

14:17 Uhr ++ Bundeswehr übt in Zweibrücken ++ Wer am Flugplatz in Zweibrücken Soldaten oder schweres Gerät sieht, keine Sorge - es handelt sich nur um eine Übung. Die Bundeswehr übt dort mit 250 Soldaten, 13 Fahrzeugen und sogar einem Flugzeug. Nicht zum ersten Mal, denn in den vergangenen Wochen fanden immer wieder in und um Zweibrücken Bundeswehrübungen statt. Zum Beispiel in Contwig, Mörsbach und Kleinbundenbach. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 03.12.2024 um 11:30 Uhr.

13:38 Uhr ++ Akkuzüge sollen durch Westpfalz fahren ++ In genau einem Jahr werden auf Bahnstrecken in der West- und Südpfalz erste Akkuzüge eingesetzt. Sie sind deutlich umweltfreundlicher als die alten Dieseltriebwagen, teilte der Nahverkehrszweckverband auf seiner Versammlung in Neustadt mit. Laut Verband werden auf diese Weise jedes Jahr bis zu sechs Millionen Liter Diesel eingespart. Bestellt wurden 44 Triebwagen. Sie sollen zunächst auf den Strecken von Neustadt über Landau nach Karlsruhe fahren - sowie von Saarbrücken über Zweibrücken nach Pirmasens. Wenige Monate später werden die Akkutriebwagen dann auch rund um Kaiserslautern eingesetzt. In den Bahnhöfen Landau, Winden, Pirmasens-Nord, Kusel und Lauterecken werden Ladestationen gebaut. Dort können die Triebwagen ihre Akkus aufladen. Die Fahrgäste haben in den neuen Wagen mehr Platz, denn laut Verband haben die Akkuzüge bis zu 60 Sitzplätze mehr als die alten Dieseltriebwagen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 03.12.2024 um 13:30 Uhr.

13:35 Uhr ++ Westrichkalender wird vorgestellt ++ Am Abend wird in Kusel der neue Westrichkalender für das Jahr 2025 vorgestellt. Dieses Mal steht das traditionelle Jahrbuch unter dem Motto "Sport". Dabei gibt es auf mehr als 200 Seiten Anekdoten und Wissenswertes aus der Region - und natürlich nicht ausschließlich aus dem Bereich Sport. Der neue Westrichkalender ist beim Bürger- oder Kulturbüro in Kusel erhältlich. Die Vorstellung findet heute um 18 Uhr in der Kreis- und Stadtbücherei Kusel statt. Dabei geben einige Autoren auch spannende Einblicke in das aktuelle Jahrbuch. Den Westrichkalender gibt es - mit teils langjährigen Unterbrechungen - seit 1957. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 03.12.2024 um 13:30 Uhr.