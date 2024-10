Blog: Holz-Betzi bei Johanniskreuz steht wieder, Kaiserslautern testet neue Sirenen, Landstraße bei Ramstein gesperrt

Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

13:21 Uhr ++ Kaiserslautern: 2.000 Euro für bedürftige Familien ++ Durch sogenannte Spendenfahrten mit Oldtimer-Fahrzeugen sind 2.000 Euro für bedürftige Familien in Kaiserslautern gesammelt worden. Wie die Stadt mitteilt, wurden beim diesjährigen Fest "Swinging Lautern" Rundfahrten gegen eine Spende angeboten. 70 solcher Fahrten von der Innenstadt zum Bremerhof seien gemacht worden. Das Geld geht an den Nothilfefonds, der damit gezielt Familien unterstützt - zum Beispiel bei der Anschaffung von Schulmaterialien oder Kinderwagen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 22.10.2024 um 9:30 Uhr.

12:34 Uhr ++ Zweibrücken: Amazon stellt Mitarbeiter für Weihnachtsgeschäft ein ++ In Zweibrücken hat der Versandriese Amazon vorübergehend 200 neue Mitarbeiter eingestellt. Sie sollen über die Wintermonate unterstützen, weil das Weihnachtsgeschäft bevorsteht. Das hat ein Amazon-Sprecher mitgeteilt. Dafür bezieht das Unternehmen bis Jahresende eine große Halle im Industriegebiet Steitzhof bei Zweibrücken. Dort sollen die vielen Pakete zur Weihnachtszeit sortiert werden. Das Gebäude auf dem Steitzhof stand lange Zeit leer und wurde nicht genutzt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 22.10.2024 um 11:30 Uhr.

11:21 Uhr ++ Unfall in Schönenberg-Kübelberg ++ Ein Schaden im fünfstelligen Bereich und zwei Leichtverletzte - das ist das Resultat eines Unfalls gestern Abend in Schönenberg-Kübelberg. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Autofahrer an einer abknickenden Vorfahrt den Vorrang eines anderen Autos übersehen - beide Wagen stießen zusammen. Die Insassen des zweiten Autos wurden leicht verletzt, an beiden Autos entstand hoher Schaden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 22.10.2024 um 11:30 Uhr.

8:36 Uhr ++ Kaiserslautern testet neue Sirenen ++ In einigen Stadtteilen von Kaiserslautern wird es heute laut. Die Stadt testet neue Sirenenanlagen. Dazu gehören die Stadtteile Dansenberg, Erlenbach, Hohenecken, Siegelbach, Mölschbach, Morlautern und Erfenbach. Dort wurden in den vergangenen Wochen neun Sirenenanlagen montiert. Sie sollen nicht nur die Feuerwehr rufen, sondern auch ein Alarm für die Bürger sein. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 22.10.2024 um 8:30 Uhr.

7:41 Uhr ++ Holz-Betzi bei Johanniskreuz steht wieder ++ An der Straße bei Johanniskreuz im Pfälzerwald steht wieder das FCK-Maskottchen "Betzi" aus Holz. Seit September wurde die Schnitzerei, die auf einem Baumstumpf thront, immer wieder von Unbekannten gewaltsam abgebrochen und gestohlen. Der Holzkünstler Stefan Niederlechner hat die Figur jetzt zum vierten Mal neu gemacht und aufgestellt. Er sagte dem SWR, dass er sie extra für die Fans am Samstagabend nach dem Heimspiel des FCK aufgestellt hat. Mehr zur Geschichte des Holz-Betzi gibt es in unserem Artikel: Johanniskreuz Wer macht denn so etwas!? Zum dritten Mal: FCK-Betzi im Pfälzerwald erneut gestohlen Im Pfälzerwald haben zum nun dritten Mal Unbekannte die beliebte Betzi-Figur am Straßenrand gestohlen. Erst Anfang und Ende September war das FCK-Maskottchen ersetzt worden. 11:00 Uhr SWR4 am Freitag SWR4 Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 22.10.2024 um 7:30 Uhr.

6:42 Uhr ++ Personalmangel bei den Verwaltungen in der Westpfalz ++ Viele Kommunen im Westen der Pfalz haben Probleme, genügend Mitarbeiter zu finden. Die Stadt Kaiserslautern bittet deshalb um Verständnis bei den Bürgern, dass die Bearbeitung mancher Anliegen länger dauern könnte. Das liege daran, dass es deutlich weniger Bewerber als noch vor ein paar Jahren gebe. Eine Verbandsgemeinde im Kreis Kaiserslautern sagt, dass sich früher auf eine Stelle noch bis zu 100 Leute beworben hätten. Jetzt seien es im Schnitt nur noch um die 30. Dazu komme, dass manche Bewerber nicht ausreichend qualifiziert seien. Auch in Zweibrücken und anderen Kommunen ist die Personallage deshalb angespannt. Aus dem Donnersbergkreis heißt es, neben dem Fachkräftemangel sei wohl auch das angestaubte Image des öffentlichen Dienstes ein Problem. Der Kreis Kaiserslautern versucht seit einiger Zeit Auszubildende über die sozialen Netzwerke zu gewinnen - nach eigenen Angaben mit Erfolg. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 22.10.2024 um 6:30 Uhr.

6:11 Uhr ++ Landstraße zwischen Steinwenden und Ramstein gesperrt ++ Die Landesstraße zwischen Steinwenden und Ramstein ist ab heute wegen Bauarbeiten für den Verkehr gesperrt. In dem betroffenen Abschnitt wird die Fahrbahndecke erneuert. Wie der Landesbetrieb Mobilität mitteilt, bekommt auch der parallel zur Straße verlaufende Radweg eine neue Asphaltschicht. Die Arbeiten sollen drei Wochen dauern. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 22.10.2024 um 6:30 Uhr.

18:24 Uhr ++ Stadt Pirmasens beschäftigt Flüchtlinge als Ein-Euro-Jobber ++ In Pirmasens arbeiten jetzt Flüchtlinge als Ein-Euro-Jobber bei der Stadtbildpflege mit. Nach Angaben der Stadt unterstützt das Projekt die Integration. Zusammen mit den Mitarbeitern der Stadt sorgen die Flüchtlinge dafür, dass Hecken und Bäume geschnitten werden, halten Gehwege sauber oder mähen Rasen. Oder sie schneiden Hecken auf Privatgrundstücken, die sonst vielleicht sogar auf Straßen und Wege wachsen würden, weil sich die Bürger nicht genug um ihre Grundstücke kümmern. In diesem Fall wird die Stadt tätig, damit keine Gefahr entsteht und es ordentlich aussieht. Sobald die Stadt Pflanzen an privaten Grundstücken schneidet, werde das den Grundstücksbesitzern in Rechnung gestellt. Die Stadt hofft, dass die Aktion die Bürger daran erinnert, ihre eigenen Pflanzen zu schneiden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 21.10.2024 um 17:30 Uhr.

17:14 Uhr ++ Maskierter Mann schlägt in Kaiserslautern auf Büsche ein ++ Die Polizei hat gestern einen Mann festgenommen, der in der Kaiserslauterer Innenstadt randaliert hat. Aber nicht nur das. Zeugen hatten sich gemeldet, weil er mit einer Sturmhaube und einem Stuhlbein auf Büsche eingeschlagen hatte. Warum er das gemacht hat, ist nicht klar. Als die Polizei kam, hat er sich widerstandslos auf den Boden gelegt. Die Beamten fanden bei ihm Bank- und Kreditkarten, die ihm nicht gehört haben. Auch das Fahrrad, das er dabeihatte, hat ihm nicht gehört. Die Polizei hat den Mann mit auf die Dienststelle genommen und ermittelt jetzt gegen ihn. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 21.10.2024 um 16:30 Uhr.

16:23 Uhr ++ Mann sorgt an Mall in Kaiserslautern für Ärger ++ Ein Mann hat am Wochenende an der Mall in Kaiserslautern für Ärger gesorgt. Er hat sich laut Polizei zuerst mit Mitarbeitern des Rettungsdienstes gestritten - offenbar so heftig, dass die Polizei kommen musste. Auch ihr gegenüber hatte sich der Mann aggressiv verhalten. Die Polizisten hatten befürchtet, dass er sie angreifen wird. Zu ihrer Sicherheit wollten sie ihn daher fesseln. Aber auch dagegen hat er sich gewehrt. Deshalb hatten ihn die Beamten auf den Boden geworfen. Der Mann wurde dann ins Krankenhaus gebracht, weil er - so die Polizei wörtlich - psychisch auffällig war. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 21.10.2024 um 15:30 Uhr.

14:19 Uhr ++ Bundeswehr übt in der Region ++ Autofahrer müssen sich in der Westpfalz stellenweise auf Bundeswehr- Fahrzeuge und Soldaten auf den Straßen einstellen. Die Bundeswehr trainiert nämlich wieder in der Region. Und zwar im Raum Zweibrücken, Rodalben, Waldmohr und Stelzenberg im Kreis Kaiserslautern. Laut Bundeswehr sind bei dem Training fünf Fahrzeuge und 50 Soldaten im Einsatz. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 21.10.2024 um 13:30 Uhr.

12:39 Uhr ++ Hubschrauber auf Burg Lichtenberg im Kreis Kusel im Einsatz ++ Ein Hubschrauber sorgt heute bei der Burg Lichtenberg im Kreis Kusel für Lärm. Er befördert nach Angaben der zuständigen Baufirma Materialien, um den 33 Meter hohen Bergfried zu sanieren. Um die Außenwände des Turms zu stabilisieren, wird ein großes Gerüst benötigt. Weil die Burg auf einem rund 400 Meter hohen Bergrücken liegt und es keine breiten Zufahrtswege gibt, kann das Material nicht mit einem Lkw angeliefert werden. Stattdessen wird der Hubschrauber eingesetzt. Der transportiert das 22 Tonnen schwere Gerüst in mehreren Flügen vom Parkplatz vor der Burg zum Bergfried. Der Hubschraubereinsatz soll laut Baufirma gegen 14 Uhr beendet sein. In den kommenden Tagen wird dann das Gerüst um den Bergfried aufgebaut. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 21.10.2024 um 12:30 Uhr.

11:36 Uhr ++ Neue Baustellen im Westen der Pfalz ++ Neue Woche, neue Baustellen in der Westpfalz. Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich auf einige Behinderungen einstellen. Eine neue Baustelle gibt es zum Beispiel in Kaiserslautern. Dort werden ab heute in der Erzhütter Straße die Gas- und Wasserleitungen erneuert. Die Arbeiten werden in mehrere Abschnitte geteilt, die Erzhütter Straße wird dann für den Verkehr gesperrt. Ebenfalls ab heute gesperrt ist die Güterbahnhofstraße in Pirmasens. Dort wird die Fahrbahndecke erneuert, die Arbeiten sollen rund zwei Wochen dauern. In Lauterecken wird die Ortsdurchfahrt in den kommenden zwei Wochen immer wieder verengt. Dort finden vorbereitende Arbeiten statt bevor die Ortsdurchfahrt anschließend ausgebaut wird. Ab Dienstag wird außerdem die Landesstraße zwischen Steinwenden und Ramstein wegen Bauarbeiten für den Verkehr gesperrt. Schon am Montag beginnen dort die Arbeiten für die Verkehrssicherung. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 21.10.2024 um 11:30 Uhr.

10:52 Uhr ++ Neuer Studiengang an Hochschule Zweibrücken ++ An der Hochschule in Zweibrücken gibt es ab diesem Wintersemester einen neuen Studiengang, der dem Fachkräftemangel im Gesundheitsbereich entgegenwirken soll. Knapp 30 Studentinnen und Studenten starten nach Angaben des Landes im Studiengang "Physician Assistant". Er richtet sich an Menschen, die schon im medizinischen Bereich arbeiten - zum Beispiel Pflegekräfte oder Assistentinnen in einer Arztpraxis. Nach diesem Studium können sie dann mehr ärztliche Aufgaben übernehmen als bisher und sollen auf diese Weise bei der Versorgung von Patienten entlasten. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 21.10.2024 um 10:30 Uhr.

9:53 Uhr ++ Vier Schwerverletzte bei Unfall in Südwestpfalz ++ Bei einem Frontalzusammenstoß auf der L478 zwischen Bundenthal und Niederschlettenbach im Kreis Südwestpfalz sind am Samstagnachmittag vier Personen schwer verletzt worden. Eine Frau wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Eine Autofahrerin war laut Polizei zu schnell unterwegs und verlor in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug. in diesem Auto saßen noch zwei weitere Personen. Sie geriet auf die Gegenfahrbahn und dort stieß ihr Auto mit dem einer älteren Frau zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden von rund 60.000 Euro. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 21.10.2024 um 9:30 Uhr.

9:10 Uhr ++ Schlechte Stimmung in Handwerksbetrieben im Westen der Pfalz ++ Die Stimmung bei den Handwerksbetrieben in der Pfalz ist eher schlecht. Das zeigt die Herbstumfrage der Handwerkskammer. Weniger als 80 Prozent der befragten Betriebe finden ihre aktuelle Situation in diesem Jahr gut oder befriedigend. Im vergangenen Jahr waren noch deutlich mehr Betriebe zufrieden. Die angespannte Lage liegt nicht nur am Sparkurs der Verbraucher. Auch Lieferengpässe machen den Unternehmen zu schaffen. Die Umfrage der Handwerkskammer zeigt, dass die steigenden Preise für Energie und Rohstoffe die Betriebe zusätzlich belasten und es an Fachpersonal mangelt. All diese Faktoren wirken sich negativ auf das Geschäftsklima aus. Obwohl es einige positive Entwicklungen bei der Inflation und den Zinsen gibt, hat sich die Stimmung in den Betrieben noch nicht verbessert. Bei der Befragung im September haben rund 2.500 Betriebe der Handwerkskammer Pfalz ihre Meinungen und Erfahrungen geteilt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 21.10.2024 um 8:30 Uhr.