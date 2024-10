Davina Chanel Fox: Talent aus Kaiserslautern im Tatort Ludwigshafen

per Mail teilen

Davina Chanel Fox, in Kaiserslautern aufgewachsen, spielt im neuen Lena-Odenthal-Tatort „Dein gutes Recht“ eine Nebenrolle. Wird sie bald die neue Assistentin der Kommissarin?

Am Sonntag, wird der 80. Lena-Odenthal-Tatort "Dein gutes Recht" im Fernsehen ausgestrahlt – ein besonderes Jubiläum für den Ludwigshafener Krimi. Neu mit dabei: Davina Chanel Fox, die in einer Nebenrolle die LKA-Mitarbeiterin Mara verkörpert.

Die junge Schauspielerin sorgt mit ihrem Auftritt für reichlich Spekulationen, ob sie vielleicht dauerhaft an der Seite von Ulrike Folkerts, alias Kommissarin Lena Odenthal, zu sehen sein wird. Ihre Figur könnte die Nachfolge von Sekretärin Edith Keller (Annalena Schmidt aus Worms) antreten.

In meiner Heimat für den Tatort wieder Dialekt sprechen zu dürfen, ist etwas sehr Schönes.

Von der Radiomoderatorin in Kaiserslautern zur Schauspielerin

Dass sie einmal in einem der beliebtesten deutschen Krimis mitspielen würde, war für Davina Chanel Fox lange Zeit undenkbar. Geboren 1997 in Texas als Tochter eines US-Soldaten, zog sie zwei Jahre später mit ihrer Familie nach Hochspeyer im Kreis Kaiserslautern. In Kaiserslautern machte sie ein Volontariat bei einem regionalen privaten Radiosender.

"Ich habe dort auch häufig Werbung gesprochen. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, weil ich mich in verschiedene Figuren hineinversetzen konnte." Schnell entdeckte sie, dass ihre Begeisterung für Stimme und Ausdrucksmöglichkeiten noch mehr Potential hatte. So entschloss sie sich, an der privaten Schauspielschule Hamburg eine Schauspielausbildung zu machen.

Davina Chanel Fox hat nach ihrem Volontariat beim Radio eine Ausbildung als Schauspielerin an der Schauspielschule Hamburg absolviert. Tona Photography

Pfälzischer Dialekt im Tatort Ludwigshafen

Davina Chanel Fox ist sozusagen "dreisprachig" aufgewachsen. Vom Vater lernte sie Englisch mit amerikanischem Slang, mit der Mutter sprach sie Deutsch, und die Großeltern brachten ihr Pfälzisch bei. Ein Glück, denn ein wesentliches Kriterium für die Rolle der LKA-Mitarbeiterin Mara, die Davina Chanel Fox im Tatort spielt, war die Fähigkeit, Dialekt zu sprechen. "In der Schauspielschule wurde einem das Pfälzisch eher ausgetrieben – ich sollte Hochdeutsch perfektionieren. Aber jetzt in meiner Heimat für den Tatort wieder Dialekt sprechen zu dürfen, ist etwas sehr Schönes."

Erfolg auf der Bühne und vor der Kamera

Momentan steht sie bei den Endproben für "Die Bremer Stadtmusikanten" am Ernst-Deutsch-Theater in Hamburg auf der Bühne – sie spielt den Hahn. Generell läuft es bei der jungen Schauspielerin gut, was nicht selbstverständlich ist. Davina Chanel Fox sagt bescheiden, sie habe bisher Glück gehabt. Gleichzeitig spürt sie aber auch ein Umdenken in der Besetzungskultur, meint die deutsche Afroamerikanerin. "Mittlerweile achten viele Produktionen auf eine diverse Besetzung, auch wenn der Prozess langsam vorangeht."

Eine dauerhafte Rolle im Tatort Ludwigshafen?

Die Frage, ob Davina Chanel Fox dauerhaft Teil des Ludwigshafener Tatorts wird, bleibt noch etwas spannend. Natürlich soll hier nicht gespoilert werden. So viel sei aber verraten: Ihre Figur Mara hakt im Tatort am Sonntag schon mal bei Kommissarin Lena Odenthal, ob die Stelle als Assistentin noch frei ist. Abgeneigt schneint die Kommissarin nicht zu sein. Die endgültige Antwort wird es wohl aber erst im nächsten Ludwigshafener Tatort "Der Stelzenmann" am 1. Januar 2025 gegeben.