Pfalztheater Kaiserslautern verkauft Souvenirs aus altem Bühnenboden

Das Pfalztheater Kaiserslautern bietet Theater-Geschichte zum Mitnehmen. Nach einem Wasserschaden vor zwei Jahren macht es aus dem alten Bühnenboden nun Holz-Souvenirs für zuhause.

Stiftehalter, Vasen, Handyhalterungen und Adventskalender – das fertigen die Mitarbeitenden der Schreinerei im Pfalztheater Kaiserslautern derzeit aus dem Holz des alten Bühnenbodens. "Aus dem Holz sollte etwas Neues entstehen, auch damit der wertvolle Rohstoff nicht einfach weggeworfen wird", sagt Martin Schupp, Sprecher des Theaters.

Wasserschaden im Pfalztheater Kaiserslautern beschädigt Bühnenboden

Seit der Eröffnung des Großen Hauses des Pfalztheaters im Jahr 1995 wurde der Bühnenboden bespielt. Doch ein Wasserschaden im Dezember 2022 hat dem Holzboden erheblichen Schaden zugefügt. Dieser wurde so repariert, dass der Spielbetrieb fortgesetzt werden konnte. Seit der Sommerpause 2024 hat die Bühne im Großen Haus jedoch einen neuen Boden, und der alte Bühnenboden wurde in die Theaterschreinerei gebracht.

Nachhaltige Ideen aus der Schreinerei des Pfalztheaters

Die Mitarbeitenden in der Schreinerei entwarfen aus dem Holz kleine Souvenirs: Halterungen für Stifte, Vasen und Stützen für Handys oder Tablets. Aber auch einen Kerzenständer und einen Monatskalender. Da nun Ende Oktober langsam vorweihnachtliche Stimmung aufkommt, hatten sie zusätzlich die Idee, einen Adventskalender aus dem Holz zu fertigen: Es ist ein kleiner Baum, der auf einer Leiste immer ein Stück weiter in Richtung Heiligabend rutscht.

Aus dem Holz des alten Bühnenbodens wird vor Weihnachten auch ein Adventskalender im Pfalztheater Kaiserslautern. Pfalztheater Kaiserslautern

Bislang seien die Kalender die Lieblingsstücke der Schreinerei. "Unsere Mitarbeitenden dort überlegen ständig, was noch aus dem Holz gemacht werden kann", so Schupp. Deshalb werde es zukünftig bestimmt noch mehr Stücke geben.

Pfalztheater sucht neue Wege beim Thema Nachhaltigkeit

Die Wiederverwertung des Bühnenholzes passt zum Thema Nachhaltigkeit, mit dem sich das Pfalztheater in Kaiserslautern zunehmend auseinandersetzen will. So widmete sich das Theater zum Beispiel im Frühjahr dieses Jahres an einem Workshop-Wochenende verschiedenen Fragen rund um Nachhaltigkeit. Dabei ging es unter anderem darum, ob es wirklich notwendig ist, dass viele Bühnenbilder nach der letzten Vorstellung im Container landen oder wie Kreislaufwirtschaft am Theater gefördert werden kann.

So kommt der alte Bühnenboden zu den Menschen in Kaiserslatern

Um ressourcenschonend zu arbeiten, stellt die Schreinerei des Theaters die Holz-Souvenirs nur auf Bestellung her. Denn die Schreinerei produziert die Stücke zusätzlich zum normalen Produktionsbetrieb. Interessierte können zum Beispiel bei der Eröffnungsgala der Spielzeit am Sonntag eine Bestellung aufgeben. Einige Zeit später sind die Stücke dann an der Theaterkasse abholbereit. Wie Bestellungen nach der Eröffnungsgala aufgegeben werden können, will das Theater noch bekannt geben.