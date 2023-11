Drei Varianten standen zur Wahl, rund zehn Wochen lang konnten Bürgerinnen und Bürger in Kaiserslautern darüber abstimmen, wie der Platz vor dem Pfalztheater aussehen soll. Nun gibt es ein Ergebnis.

Verschlungene Wege, vereinzelte Nischen und viele Pflanzen sollen einen Raum zum Treffen und Entspannen bieten. Dazu eine kleine Bühne, Sitzgelegenheiten oder eine Leseecke: So soll der "Theatergarten" auf dem Parkhausdach vor dem Pfalztheater in Kaiserslautern aussehen. Bei der Abstimmung kam dieser Entwurf auf über 800 Stimmen und knapp 60 Prozent und hatte so am Ende eine deutliche Mehrheit, wie die Stadt mitteilt.

Verschlungene Wege, vereinzelte Nischen und viele Pflanzen: So soll der "Theatergarten" auf dem Parkhausdach vor dem Pfalztheater in Kaiserslautern aussehen. RPTU/Nadja Hofmann, Luca Preiß und Jan Pohl

Studierende hatten Entwürfe für Pfalztheater-Platz erstellt

Zuvor konnten Bürgerinnen und Bürger in mehreren Workshops ihre Wünsche und Ideen für die Umgestaltung der Fläche vor dem Pfalztheater einbringen. Auf dieser Grundlage hatten Studierende der Raum- und Umweltplanung der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU) drei Entwürfe für die Fläche entwickelt. Schließlich waren dann die Bürgerinnen und Bürger gefragt, die online für ihren Favoriten abstimmen sollten.

Studierende der Raum- und Umweltplanung der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau hatten drei Entwürfe für den Platz vor dem Pfalztheater in Kaiserslautern entwickelt. Der "Theatergarten" hat die meisten Stimmen erhalten. RPTU/Nadja Hofmann, Luca Preiß und Jan Pohl

"Es freut uns sehr zu sehen, wie interessiert und engagiert sich die Menschen in Lautern bei der Gestaltung der Fläche vor dem Pfalztheater eingebracht haben", sagt Projektverantwortliche Olivia Duran. In Zusammenarbeit mit einem Planungsbüro sollen nun die nächsten Schritte für die Umgestaltung angegangen werden. Duran betont aber auch: Eine "Eins-zu-eins-Umsetzung" dürfe nicht erwartet werden. Der Entwurf solle als Grundlage für die Umgestaltung dienen, die an die örtlichen Gegebenheiten und rechtlichen Auflagen angepasst werden müsse.

Bauarbeiten am Pfalztheater in Kaiserslautern sollen 2024 starten

"Darüber hinaus möchten wir versuchen, weitere Anregungen aus der Bevölkerung, wie Spielmöglichkeiten für Kinder oder Sitzgelegenheiten mit Rückenlehnen zu berücksichtigen", so Duran. Nach Angaben der Stadt sollen die Bauarbeiten auf dem Parkdeck voraussichtlich im nächsten Jahr beginnen. Online soll es künftig weiterhin die Möglichkeit der Mitbestimmung geben. Beispielsweise wenn es um die Frage gehe, welche größeren Veranstaltungen auf der dann umgestalteten Fläche stattfinden sollen, so die Stadt.

Denn die große Resonanz bestärke die Stadt darin, den "Ansatz einer intensiven analogen und digitalen" Bürgerbeteiligung weiter zu verfolgen, sagt Ilona Benz, Leiterin des Modellprojekts "Smart City".