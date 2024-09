Nach Großbrand in Höhfröschen: Gewässer nicht mehr verunreinigt

Vergangenen Monat sind auf einem Industriegelände in Höhfröschen unter anderem Batterien in Flammen aufgegangen. Durch die Löscharbeiten kam viel verunreinigtes Löschwasser in Schonen-, Mohr- und Schwarzbach. Jetzt gibt es aber Entwarnung.

Am 20. August hatten die Batterien in einer Halle Feuer gefangen. Schnell breitete sich der Brand aus. Die Feuerwehr konnte aber verhindern, dass das Feuer auf andere Hallen im Industriegebiet übergreift. Höhfröschen Kreisverwaltung Südwestpfalz gibt Entwarnung Nach Großbrand in Höhfröschen: Kein Asbest freigesetzt Bei einem Brand auf einem Industriegelände sind in Höhfröschen vergangene Woche unter anderem Batterien in Flammen aufgegangen. Asbest wurde dabei nicht freigesetzt. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Verunreinigtes Löschwasser gelangt in Bäche Durch die Löscharbeiten gelangten damals aber Schadstoffe in Schonen-, Mohr- und Schwarzbach. Darunter Schwermetalle wie Nickel, Lithium und Mangan. Das ergaben Wasserproben, die die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, kurz SGD, am Tag nach dem Brand aus einem Seitengraben und aus den Gewässern entnommen hatte. SGD Süd: Keine nachhaltige Gewässerverunreinigung Jetzt gibt die SGD Süd aber Entwarnung. Wasserproben, die neun Tage nach dem Brand aus den Bächen entnommen und anschließend im Labor untersucht wurden, seien unauffällig, heißt es von der Behörde. Die SGD Süd geht demnach "nicht von einer nachhaltigen Schädigung der Gewässer infolge des Brandschadens aus".