9-Euro-Ticket sorgt an Pfingsten für volle Züge in der Pfalz

Auch in der Pfalz waren an Pfingsten die Züge voll. Das neue 9-Euro-Ticket hat dafür gesorgt, dass viele Ausflügler diesmal die Bahn genommen haben.

Wie der Sprecher des Zweckverbandes Schienenpersonennahverkehr (ZSPNV) RLP-Süd, Fritz Engbarth, sagte, seien vor allem die Regionalexpress-Züge in der Pfalz am Pfingstwochenende sehr beliebt gewesen. Das sind Züge, mit denen man im Nahverkehr in relativ kurzer Zeit eine relativ lange Strecke zurücklegen kann. Einige Züge seien sogar so voll gewesen, dass man Fahrgäste zurücklassen musste. Ob es viele oder wenig waren, konnte Engbarth noch nicht sagen.

Als Beispiel nannte er die Züge auf der Strecke Kaiserslautern-Neustadt-Karlsruhe. Diese seien das ganze Wochenende sehr stark genutzt worden. Der Zweckverband will jetzt mit der Deutschen Bahn und den privaten Anbietern sprechen, wo Nachbesserungen nötig sind.

Kaum Spielraum für weitere Züge in der Pfalz

Allerdings machte Engbarth wenig Hoffnung: "Wir hatten am Pfingstwochenende alles auf der Schiene, was rollen konnte." Zum Beispiel sei der schon erwähnte Regionalexpress Kaiserslautern-Karlsruhe ohnehin doppelt so lang gewesen als normal - und trotzdem war er voll. Der Spielraum für weitere Zugverlängerungen oder zusätzliche Züge sei daher gering.

Und noch etwas anderes macht dem Zweckverband für die Zukunft Sorgen: die vielen Baustellen im Schienennetz. Diese sind schon seit langem geplant - und können jetzt nicht einfach wieder abgesagt werden. Das bedeutet, dass einige Zugverbindungen in den Sommermonaten nicht angeboten werden können. Mit der Folge, dass es auf den Ausweichstrecken noch voller werden könnte. "Jedes Wochenende wird eine neue Herausforderung", sagte Engbarth.