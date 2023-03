Mehr Geld für die Zivilbeschäftigten der NATO-Truppen in der Westpfalz

In den vergangenen Monaten hatten die Zivilbeschäftigten der Stationierungsstreitkräfte immer wieder für mehr Geld gestreikt, auch in Kaiserslautern. Jetzt gab es eine Einigung.

Für die bundesweit 12.000 Zivilbeschäftigten bei den ausländischen Streitkräften hatte die Gewerkschaft ver.di unter anderem 9,5 Prozent mehr Lohn gefordert. Zuletzt hatte es immer wieder Streiks gegeben, die die Forderungen unterstreichen sollten. Auch in Kaiserslautern Stadt und Kreis gab es Aktionen.

4,1 Prozent mehr Lohn für Zivilbeschäftigte

Nun haben sich Gewerkschaften und Arbeitgeber auf einen Tarifabschluss für die Zivilbeschäftigten der hier stationierten NATO-Truppen geeinigt. Sie erhalten nach Angaben der Gewerkschaft ver.di unter anderem 4,1 Prozent mehr Lohn. Das gelte rückwirkend ab vergangenen November für alle Beschäftigten und Auszubildenden.

Die Lohnerhöhung habe eine Laufzeit von knapp einem Jahr. Damit können weiterhin zeitnah auf die Preisentwicklung in Deutschland reagiert werden.

Inflation: 3.000 Euro als finanzielle Entlastung

Außerdem bekommen die Beschäftigten einen Inflationsausgleich in Höhe von 3.000 Euro. Zusätzlich werden die monatlichen Zulagen erhöht und die Prämien bei Prüfungen in der Ausbildung. Auch ein zusätzlicher freien Tag im Jahr 2023 wurde vereinbart.

Warnstreik auch auf der Air Base Ramstein

Das Ergebnis der Tarifverhandlungen verdanke man auch den Warnstreiks mit dem Schwerpunkt in Rheinland-Pfalz, so ver.di. Zum Beispiel hatten die Zivilbeschäftigten auf der US Air Base Ramstein im Januar für einen Tag die Arbeit niedergelegt. Genau an dem Tag, an dem sich dort die Verteidigungsminister von mehr als 50 Staaten getroffen hatten, um über weitere Militärhilfen für die Ukraine zu verhandeln. Außerdem hatten sich Anfang März gut 700 Menschen an einer Kundgebung in Kaiserslautern beteiligt.