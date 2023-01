Streik bei Zivilbeschäftigten auf Air Base Ramstein

per Mail teilen

Die Gewerkschaft ver.di hat Zivilbeschäftigte der Ramstein Air Base am Freitag zum Warnstreik aufgerufen. Der fällt damit auf den gleichen Tag wie das Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe.

Ver.di geht derzeit nach eigenen Angaben von 500 Zivilbeschäftigten aus, die sich dem Streik anschließen könnten. Darunter zum Beispiel Hotel- und Sicherheitspersonal sowie Feuerwehrleute und Fahrer.

Autokorso auf Zufahrtsstraße zur Ramstein Air Base

Auf der Zufahrtsstraße zur Air Base soll morgen gegen 10 Uhr ein Autokorso stattfinden. Angemeldet seien 150 Fahrzeuge, so eine Sprecherin von ver.di.

Grund für den Streik seien die bislang ernüchternden Ergebnisse der Gehaltsverhandlungen zwischen ver.di und den Arbeitgebern.

Ver.di fordert 9,5 Prozent mehr für Beschäftigte auf der Air Base

Arbeitgeber der Zivilbeschäftigten auf der Ramstein Air Base sind unter anderem die US Army und die NATO. In einer zweiten Tarifrunde am Mittwoch forderte ver.di unter anderem 9,5 Prozent mehr Gehalt für die Beschäftigten. Bislang haben die Arbeitgeber Gehaltserhöhung um 4,1 Prozent und eine Einmalzahlung von 1.500 Euro angeboten.

Bereits in der vergangenen Woche hatten Beschäftigte gestreikt. Die Gewerkschaft hatte die Flughafenfeuerwehr in Ramstein, die handwerklichen Dienstleistungen und die Mitarbeitenden der Wasserversorgung zum 24-Stunden-Streik aufgerufen.

Streik könnte sich auf Ukraine-Treffen auswirken

Da weniger Personal zur Verfügung stehe, könnte sich der Streik auf das Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe auswirken.

Das Treffen, an dem unter anderem die NATO beteiligt ist, findet morgen auf der Air Base Ramstein statt.