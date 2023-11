Parken für Anwohner in Kaiserslautern wird deutlich teurer

Wer in Kaiserslautern künftig einen Anwohnerparkausweis braucht, muss tief in die Tasche greifen. Darüber hat Oberbürgermeisterin Beate Kimmel (SPD) am Montag den Stadtrat informiert.

Sendung am Di. , 14.11.2023 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz