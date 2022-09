Mutmaßlicher Polizistenmord Kusel: Mitangeklagter soll endlich aussagen

per Mail teilen

Im Prozess um den mutmaßlichen Polizistenmord von Kusel soll am 17. Prozesstag endlich der Mitangeklagte Florian V. aussagen. Seine Aussage musste bisher verschoben werden.

Grund für die Verschiebung war, dass ein psychiatrischer Gutachter an Corona erkrankt war. Nach Gerichtsangaben ist der Gutachter aber genesen und bei der Verhandlung am Mittwoch anwesend. Er soll die Reaktionen des Hauptangeklagten Andreas S. beobachten und bewerten, während dieser die Ausführungen des Mitangeklagten hört. Bisher hat der Mitangeklagte Florian V. in dem Prozess geschwiegen.

Landgericht Kaiserslautern musste Fragen schriftlich einreichen

Die Verteidiger von Florian V. hatten bereits vor mehreren Prozesstagen erklärt, dass ihr Mandant sein Schweigen brechen möchte und auf Fragen der Richter antworten werde. Allerdings mussten die Fragen vorher schriftlich seinen Anwälten vorgelegt werden. Auch die Nebenklage dürfe Fragen einreichen. Ob Florian V. diese aber auch beantworte, dafür gebe es keine Zusage. Fragen der Verteidiger des Hauptangeklagten Andreas S. werde der Mitangeklagte nicht beantworten.

Angeklagte beschuldigen sich gegenseitig zuerst geschossen zu haben

Bislang beschuldigen sich die beiden Angeklagten in dem Prozess am Landgericht Kaiserslautern gegenseitig, das Feuer auf die Polizistin eröffnet zu haben. Die Staatsanwaltschaft geht aber davon aus, dass der Hauptangeklagte Andreas S. sowohl den 29-jährigen Polizeioberkommissar, als auch dessen 24-jährige Kollegin erschossen hat.

Mithäftling von Andreas S. soll ebenfalls aussagen

Nach Angaben des Landgerichts Kaiserslautern soll am 17. Prozesstag außerdem ein Mithäftling von Andreas S. aussagen. Der hatte angegeben, dass Andreas S. ihm während der Haft Einzelheiten aus der Tatnacht erzählt habe. Unter anderem soll er mit Fotos der toten Polizistin geprahlt haben. Wegen der Coronaerkrankung des psychiatrischen Gutachters war bisher aber auch die Aussage des Mithäftlings vertagt worden.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Hauptangeklagten Andreas S. vor, eine Polizeianwärterin und einen Polizeikommissar mit Gewehrschüssen in den Kopf ermordet zu haben, um Jagdwilderei zu verdecken. Dem Nebenangeklagten Florian V. wird versuchte Strafvereitelung vorgeworfen. Die Tat Ende Januar hatte deutschlandweit für Entsetzen gesorgt.