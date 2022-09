Mutmaßlicher Polizistenmord Kusel: Zweiter Angeklagter sagt aus

Bisher hat der zweite Angeklagte im Prozess um die mutmaßlichen Polizistenmorde von Kusel geschwiegen. Am 15. Prozesstag am Montag will Florian V. aber aussagen.

Sendung am Mo. , 19.9.2022 6:00 Uhr, Am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz