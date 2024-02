Möglicher Investor stellt Pläne für ehemaliges Krankenhaus in Zweibrücken vor

Ein Investor will das ehemalige evangelische Krankenhaus in Zweibrücken kaufen und zur Seniorenwohnanlage umbauen. Er hat nun im Stadtrat seine Pläne vorgestellt.

Vorweg: Die Stadt Zweibrücken ist nicht glücklich darüber, dass die Pläne bereits jetzt an die Öffentlichkeit gelangt sind. Eigentlich sollte der Investor im nicht-öffentlichen Teil der Stadtratssitzung die Ratsmitglieder informieren. Die nun bekanntgewordenen Pläne decken sich aber mit dem, was Oberbürgermeister Wosnitza (SPD) zuvor bereits dem SWR als seine "Wunschvorstellung" für das ehemalige Krankenhaus genannt hatte - wir berichteten. Nach der Ratssitzung am Mittwoch hatte zuerst die Tageszeitung Rheinpfalz die Pläne des Investors samt Namen veröffentlicht. Noch ist nichts in trockenen Tüchern. Voraussichtlich wird die Gläubigerversammlung des ehemaligen evangelischen Krankenhauses am 6. März entscheiden, wie es mit dem Gebäude weitergeht.

Große Pläne für ehemaliges evangelisches Krankenhaus

Bei dem möglichen Investor handelt es sich um die Firma Elit aus Köln. Die will nach Angaben von Projektleiter Detlef Biemüller in den kommenden Tagen die Firma "Elit Medical Care" gründen und das ehemalige evangelische Krankenhaus kaufen. Über den möglichen Kaufpreis herrscht stillschweigen. Laut dem Projektleiter habe man mit dem sechsstöckigen Gebäude auf dem Himmelsberg großes vor. In die oberen beiden Etagen sollen mehrere jeweils etwa 60 Quadratmeter große Seniorenwohnungen gebaut werden. Alle sollen jeweils zwei Zimmer haben. Außerdem sind Gemeinschaftsräume und ein separater Zugang über einen eigenen Fahrstuhl geplant. Das Flachdach soll zu einer riesigen Dachterrasse samt Kaminzimmer umgebaut werden.

Seniorenwohnungen und Pflegeplätze geplant

In den Stockwerken darunter sollen zudem 84 Pflegeplätze für Senioren entstehen. Auch für die Wohnungen in den oberen beiden Stockwerken sollen Pflegeleistungen angeboten werden - auf Wunsch und individuell buchbar. Außerdem soll eine Wohngruppe zur Intensivpflege von Demenzkranken und ein Hospiz in das Gebäude einziehen. Das gesamte ehemalige Krankenhaus soll komplett saniert und energetisch auf den neusten Stand gebracht werden.

MVZ in Zweibrücken geplant

Im Erdgeschoss soll ein Medizinsiches Versorgungszentrum (MVZ) entstehen mit verschiedenen Fach- und Hausärzten. Unter anderem mit einen Radiologen, Augenarzt, einem Chirurgen und einer großen sportmedizinischen Klinik. Dazu seien noch eine Apotheke und eine Ladenpassage geplant: mit Friseur, Fußpflege und einem kleinen Supermarkt für den täglichen Bedarf der dort wohnenden Senioren. 40 Millionen Euro sollen in den Umbau fließen – 200 Arbeitsplätze sollen entstehen.

Kapelle kann weiter genutzt werden

Die Kapelle soll nicht groß angerührt werden. Die kann laut dem Projektleiter weiterhin - wie bisher - als Veranstaltungsort für Lesungen, Konzerte oder Kunstausstellungen genutzt werden. Im nächsten Schritt soll nun ein Notar den Kaufvertrag aufsetzen und an den Insolvenzverwalter schicken.

Zweibrücker OB begrüßt die Pläne des Investors

"Die Vorstellung im Stadtrat war beeindruckend, denn vieles, was umgesetzt werden soll, ist in Zweibrücken dringend gesucht", sagt Oberbürgermeister Wosnitza. Er mahnt aber auch zur Besonnenheit: "Wir befinden uns noch am Anfang des Prozesses und hoffen natürlich, dass das Projekt wie vorgestellt umgesetzt werden kann."

Vorheriger Investor Helexier insolvent

Zuletzt hatte die Stadt mit dem vorherigen Investor durchweg schlechte Erfahrungen gemacht. Auch da gab es große Pläne für eine Privatklinik, die dann aber Insolvenz anmelden musste. Die Pläne des möglichen neuen Investors aus Köln klingen ebenfalls ambitioniert. Nach eigenen Aussagen hat er auch Erfahrung mit etwa einhundert Immobilien in seinem Bestand - medizinische Einrichtungen sind da bisher aber nicht dabei. Auch einen Internetauftritt der - Stand heute - noch zu gründenden "Elit Medical Care" gibt es noch nicht.