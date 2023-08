Zu wenige Wohnungen für Senioren im Westen der Pfalz?

In der Westpfalz könnte es in Zukunft zu wenige Wohnungen für ältere Menschen geben. Die IG Bau geht davon aus, dass in 20 Jahren beispielsweise im Kreis Kaiserslautern etwa 6.200 mehr Menschen leben werden, die 67 Jahre oder älter sind.

Das bedeute, dass im Kreis Kaiserslautern bis zum Jahr 2043 etwa 800 weitere barrierefreie Wohnungen entstehen müssten. Auch in Pirmasens leben nach Angaben der IG Bau immer mehr ältere Menschen. Die Industriegewerkschaft bezieht sich dabei auf Zahlen des Forschungsinstitutes Pestel. Demnach bräuchte es auch in Pirmasens deutlich mehr Wohnraum für Senioren.

So viele barrierefreie Wohnungen gibt es in Pirmasens nicht

Viel mehr Ältere, die potentiell eine altersgerechte Wohnung bräuchten, könnten aber leer ausgehen. Die IG Bau geht nämlich davon aus, dass in Pirmasens nicht genug barrierefreie Wohnungen entstehen. Gemeint sind damit zum Beispiel Wohnungen, in denen man problemlos mit einem Rollator leben kann. Schon heute gäbe es zu wenige Wohnungen für Ältere in Pirmasens.

Mehr Wohnungen auch in Zweibrücken und im Donnersbergkreis benötigt

Der Bedarf an Seniorenwohnungen steige auch in Zweibrücken, im Donnersbergkreis und dem Kreis Kaiserslautern. Nur in der Stadt Kaiserslautern sinke er etwas. Das hängt nach Einschätzung eines Sprechers der IG Bau wohl damit zusammen, dass in der Stadt aktuell mehr altersgerechte Wohnungen gebaut werden.