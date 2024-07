Die Grundschule in Kerzenheim im Donnersbergkreis ist am Freitag geschlossen geblieben. Bei mehreren Schülern war eine Salmonellenvergiftung festgestellt worden.

Bauchschmerzen, Übelkeit und Durchfall. So macht sich laut Robert-Koch-Institut eine Salmonellenvergiftung bemerkbar. Und genau unter diesen Symptomen leiden aktuell 28 Schülerinnen und Schüler der Grundschule in Kerzenheim. Das hat Verbandsbürgermeister Bernd Frey (SPD) mitgeteilt.

Salmonellenvergiftung bei zwei Schülern nachgewiesen

Laut dem zuständigen Gesundheitsamt im Donnersbergkreis haben zwei Schüler nachweislich eine Salmonellenvergiftung. Bei drei weiteren Schülern besteht der Verdacht auf eine Salmonellenvergiftung. Insgesamt sind 28 Grundschülerinnen und Grundschüler krank. Die Symptome müssten aber nicht zwingend etwas mit einer Salmonellenvergiftung zu tun haben, heißt es vom Gesundheitsamt. Weitere Ergebnisse von Proben, die Gewissheit bringen könnten, stehen noch aus.

Gesundheitsamt nimmt Proben in Grundschule Kerzenheim

Mitarbeiter des Gesundheitsamtes waren am Donnerstag in der Schule, um zu ermitteln, was die Schülerinnen und Schüler krank gemacht haben könnte. Sie prüften die Kontakte der betroffenen Kinder und schickten Proben des Schulessens an das zuständige Labor. Auch das Wasser aus dem Wasserspender und Stuhlproben der betroffenen Kinder werden im Labor untersucht. Außerdem gab es neue Hygienemaßnahmen für die Schule.

Schüler könnten sich auch mit Norovirus infiziert haben

Momentan geht das Gesundheitsamt nicht davon aus, dass Salmonellen in der Schule ausgebrochen sind. Eher wird vermutet, dass sich ein anderes Virus bei den Schülern eingeschlichen hat. Momentan steht unter anderem der Norovirus unter Verdacht. Auch darauf werden die Proben jetzt getestet. Am Freitag blieb die Schule geschlossen, um mit einer großflächigen Desinfizierungs-Aktion etwas gegen diese Viren zu tun.

Schule könnte auch Montag noch geschlossen bleiben

Verbandsbürgermeister Frey war noch nicht sicher, ob die Schule am Montag wieder öffnen kann. Laut dem zuständigen Gesundheitsamt spreche aber nichts dagegen.