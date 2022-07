Fast 500.000 Euro Schaden: Blitz löst Brand in Wohnhaus aus

In Großbundenbach (Landkreis Südwestpfalz) ist am Mittwochabend ein Blitz in ein Haus eingeschlagen. Dadurch geriet der Dachstuhl in Brand. Der Sachschaden ist enorm.

Der Blitz schlug nach Angaben der Polizei am Mittwochabend in das Einfamilienhaus in Großbundenbach ein. Dadurch sei am Dachstuhl ein Feuer entstanden. Die vier Bewohner und der Hund konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieben laut Polizei unverletzt. Schaden nach Brand liegt bei rund 450.000 Euro Bei den Löscharbeiten war ein Großaufgebot der Feuerwehren aus zahlreichen Orten der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land, sowie Kollegen aus Zweibrücken und Homburg im Einsatz. Das Haus ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. Der Schaden wird auf 400.000 bis 450.000 Euro geschätzt.

