Müll, Strom und Co: Das ist 2024 im Westen der Pfalz teurer

Der Jahreswechsel bringt fast schon naturgemäß einiges an Neuerungen und Mehrbelastungen mit sich. In der Westpfalz müssen viele Menschen beispielsweise höhere Müllgebühren und Stromkosten in Kauf nehmen.

Bereits im vergangenen Jahr mussten die Menschen in Deutschland infolge der Wirtschafts- und Energiekrise tiefer als je zuvor in die Tasche greifen. Das ändert sich auch 2024 nicht grundlegend. Signifikante Erleichterungen sind rar gesät. Zu bundesweit geltenden Erhöhungen, wie beispielsweise der CO2-Steuer und der Mehrwertsteuer in der Gastronomie, gesellen sich in der Westpfalz einige Kostensteigerungen auf kommunaler Ebene.

Höhere Müllgebühren in Kaiserslautern und im Donnersbergkreis

So haben beispielsweise die Menschen in Kaiserslautern und im Donnersbergkreis höhere Müllgebühren zu tragen. Knapp neun Prozent mehr fallen für Privathaushalte seit dem 1. Januar 2024 in Kaiserslautern für die 14-tägige Leerung von Restmüll und Biotonne an. Das bedeutet eine Erhöhung von 175,68 Euro auf 191,16 Euro im Jahr. Gründe hierfür sind laut Stadtbildpflege die höhere Anzahl an Restmülltonnen und die gestiegenen Entsorgungskosten beim Entsorger, der Zentralen Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK). Für die Jahre 2024 bis 2026 bestehe daher ein von 15,6 auf 18,1 Millionen Euro erhöhter Gebührenbedarf.

Noch deutlich stärker trifft es die Menschen im Donnersbergkreis, die erst im vergangenen Jahr eine beträchtliche Erhöhung der Müllgebühren um 40 Prozent zu verkraften hatten. Für 2024 kommen im Schnitt noch einmal rund 26 Prozent obendrauf. So zahlt beispielsweise ein Drei-Personen-Haushalt im Donnersbergkreis künftig rund 80 Euro mehr pro Jahr an Müllgebühren.

Neue Papiertonne im Landkreis Kusel

Apropos Müll: Mit Jahresbeginn haben im Landkreis Kusel die bisher verwendeten blauen Plastiksäcke für Papier, Pappe und Kartonage ausgedient. Hierfür gibt es von nun an die neue 240-Liter-Papiertonne, die alle vier Wochen geleert wird. Sollte das Volumen der Papiertonne mal nicht ausreichen, dürfen die Bewohner Papierabfall auch mal zusätzlich neben die Tonne stellen. Maximal aber nur so viel, wie auch in die Tonne passen würde.

Gebührenerhöhungen sorgen für Diskussionsstoff im Westen der Pfalz

Auf die Bürgerinnen und Bürger der Westpfalz kommen im neuen Jahr noch einige weitere Gebührenerhöhungen zu. Bedingt dadurch, dass viele Städte und Gemeinden im zähen Ringen um ausgeglichene Haushalte keine anderen Möglichkeiten mehr sehen. Dass die zum Teil drastisch ausfallenden Steigerungen für reichlich Diskussionsstoff sorgen, liegt auf der Hand. So bewegt die fast um das Siebenfache erhöhte Gebühr für den Anwohnerparkausweis in der Innenstadt von Kaiserslautern die Gemüter. Kostete der Ausweis bisher 30 Euro im Jahr, sollen es ab dem 1. Februar 2024 gemäß eines Stadtratsbeschlusses 200 Euro sein.

Die Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg hat zum 1. Januar den Bezugspreis für einen Kubikmeter Leitungswasser von 1,75 auf 1,95 Euro erhöht. Im Gegenzug werden die Kanalgebühren in den Orten der ehemaligen Verbandsgemeinde Otterbach günstiger. Für die Einleitung von einem Kubikmeter Schmutzwasser werden 3,30 Euro statt der bisherigen 3,50 Euro fällig. Mit dieser Angleichung sind die Wasser- und Abwassergebühren in Otterbach und Otterberg endgültig einheitlich.

Neue Kosten für Straßenreinigung in Teilen von Zweibrücken

Der Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken (UBZ) übernimmt ab 2024 auch die Straßenreinigung der Ortsdurchfahrten der fünf bislang eigenständigen Vororte Mittelbach, Mörsbach, Oberauerbach, Rimschweiler und Wattweiler. Für die Anwohner werden jährlich 1,47 Euro pro gereinigtem Meter fällig. Bislang mussten die Bürgerinnen und Bürger dort die Fahrbahn selbst bis zur Mitte reinigen. Künftig übernimmt der UBZ kostenpflichtig diese Aufgabe.

Erhöhung des Strompreises in Dahn

Schließlich kommt auf die Kunden der "Werke Dahner Felsenland" im neuen Jahr eine Anhebung des Strompreises um etwa drei bis vier Cent pro Kilowattstunde zu. Die Preiserhöhung liege an geringeren Zuschüssen vom Bund, heißt es von der Verbandsgemeinde.