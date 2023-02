Am frühen Dienstagmorgen wurde die Feuerwehr Zweibrücken zu einem Brand gerufen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, brennt eine Garage mitsamt eines Hunde-Zwingers lichterloh.

Beim Eintreffen der Feuerwehrleute hatten die Bewohner des angrenzenden Wohnhauses bereits begonnen, die Flammen zu bekämpfen. Polizei Pirmasens via Twitter

Bei einem Garagenbrand in Zweibrücken sind am frühen Dienstagmorgen zwei Hunde in ihrem Zwinger gestorben. Der Brand nahe eines Wohnhauses in der Straße Tschifflick war gegen 3.46 Uhr gemeldet worden, so Stadtfeuerwehrinspekteur Frank Theisinger.

Feuerwehr Zweibrücken löscht Garagenbrand – zwei Hunde sterben bei dem Feuer

Als die Feuerwehr kurz darauf eintraf, hätte die Garage bereits auf einer Fläche von 100 Quadratmetern gebrannt. Laut Theisinger handelte es sich dabei um eine Holz-Doppelgarage inklusive einer Werkstatt, eines Hundezwingers und eines leeren Pferdeunterstands. Die beiden Hunde der Bewohner fielen den Flammen zum Opfer, teilt die Feuerwehr mit.

"Das war wirklich eine knappe Kiste, zwei Minuten später – da hätte auch das Wohnhaus gebrannt."

Menschen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Die Bewohner des angrenzenden Wohnhauses hätten sich vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte schon selbst evakuiert. "Als wir eintrafen, hatten die Bewohner schon mit den Löscharbeiten begonnen und so verhindert, dass die Flammen auf das Wohnhaus übergreifen", sagt Theisinger. "Das war wirklich eine knappe Kiste, zwei Minuten später – da hätte auch das Wohnhaus gebrannt."

Letztlich hätten die Einsatzkräfte den Garagenbrand löschen und das Haus schützen können. Über drei Stunden habe der Einsatz der Feuerwehr Zweibrücken mit 50 freiwilligen Feuerwehrleuten und elf Fahrzeugen gedauert. "Ich schätze den Sachschaden auf 80.000 bis 100.000 Euro ein", so Theisiniger. Zur Brandursache ermittelt die Polizei.