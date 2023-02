Defekter Heizlüfter verursacht Brand in Kirchheimbolanden

In einem Seniorenheim in Kirchheimbolanden hat es Mittwoch gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr war der Brand in einem Badezimmer ausgebrochen.

Am Vormittag hatte die Brandmeldeanlage in der Seniorenresidenz in der Innenstadt von Kirchheimbolanden im Donnersbergkreis ausgelöst. Nachdem die Feuerwehr eingetroffen war, stellte sich heraus, dass das Feuer im Badezimmer einer Wohneinheit ausgebrochen war. Ursache ist nach Angaben der Polizei ein technischer Defekt an einem Heizlüfter. Dadurch sei ein Schwelbrand ausgelöst worden. Mitarbeiter des Seniorenheims reagieren schnell Noch bevor die Feuerwehr eintraf, hatten die Mitarbeiter der Seniorenresidenz den Brand gelöscht. Die Feuerwehrleute hätten nur noch kleinere Nachlöscharbeiten leisten müssen. Anschließend mussten mehrere Bewohner vom Rettungsdienst versorgt werden. Vier Personen wurden bei den Löscharbeiten leicht verletzt und mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in umliegende Krankenhäuser gebracht.