Ein Toter bei Brand in Neuerburg in der Eifel

Bei einem Brand in Neuerburg in der Eifel ist am frühen Morgen ein Mensch ums Leben gekommen. 19 weitere wurden in Sicherheit gebracht. Der Brand drohte zwischenzeitlich auf das Nachbargebäude überzugehen.

In Neuerburg (Kreis Bitburg-Prüm) hat es in den frühen Morgenstunden in einem Wohn- und Geschäftsgebäude gebrannt. Nach Angaben der Polizei ist eine Person dabei ums Leben gekommen, eine weitere wurde schwer verletzt. Insgesamt wurden zwei Personen aus dem brennenden Haus und 18 Personen aus dem Nachbargebäude gebracht. Die Kriminalpolizei ist vor Ort und ermittelt. Unklar, ob Flüchtlinge zurück ins Hotel können Bei dem Nachbargebäude handelt es sich um ein ehemaliges Hotel, in dem 18 Geflüchtete untergebracht waren. Da die Häuser sehr dicht aneinander stünden, sei es aufgrund der starken Rauchentwicklung notwendig gewesen, auch die Nachbarhäuser zu evakuieren, teilte die Feuerwehr dem SWR mit. Die ukrainischen Flüchtlinge wurden in eine Stadthalle in der Nähe gebracht. Wann die Geflüchteten in ihre Unterkunft zurück können, muss die Stadt entscheiden. Nach Angaben der Feuerwehr ist der Brand gelöscht. Die Landstraße L4 und die Kreisstraße K50 wurden voll gesperrt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach Polizeiangaben können diese womöglich noch bis in den Sonntag dauern.