Brand am Gare de l'Est: Bahnverkehr von Kaiserslautern nach Paris betroffen

Wer mit dem ICE oder TGV von Kaiserslautern nach Paris reisen möchte, hatte am Dienstag schlechte Karten. Grund ist ein Brand im Pariser Ostbahnhof, Gare de l'Est. Auch am heutigen Mittwoch kommt es noch zu Beeinträchtigungen.

Auf ihrer Internetseite weist die Deutsche Bahn darauf hin, dass es wegen Vandalismusschäden noch bis in die Abendstunden am Mittwoch zu Beeinträchtigungen im internationalen Fernverkehr zwischen Frankreich und Deutschland kommt. Verkehrsmeldungen der Deutschen Bahn So fällt laut Bahn eine Fahrt des ICE 9556 zwischen Kaiserslautern HbF und Paris Est aus. Auch zwischen Saarbrücken und Paris Est komme es wahrscheinlich zu Verspätungen und Teilausfällen. Reisende werden gebeten, ihre Verbindung kurz vor der Abfahrt des Zuges zu prüfen. Züge fallen nach Brandstiftung aus Grund für die Beeinträchtigungen ist ein Brand am Gare de l'Est in Paris. Das ist der Bahnhof, bei dem die Züge ankommen, die in Frankfurt gestartet sind. Diese nehmen in der Regel Reisende aus Kaiserslautern und Saabrücken mit nach Paris. Franzosen erstatten Anzeige Nach Angaben des französischen Verkehrsunternehmens SNCF war Dienstag früh ein Feuer in einem Weichenstellwerk ausgebrochen. Vermutlich war es Sabotage. Die SNCF habe bereits Anzeige erstattet. Neben den Zügen aus Deutschland reisen täglich eine halbe Million Menschen über den Pariser Ostbahnhof.