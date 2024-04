Frau wirft in Kaiserslautern Bierflasche auf Rettungswagen

per Mail teilen

Eine 44-Jährige hat am Samstag in Kaiserslautern unter anderem eine Bierflasche gegen einen Rettungswagen geworfen und Polizisten attackiert. Schließlich landete sie im Gefängnis.

Sanitäter rückten am Samstagnachmittag in der Zollamtstraße in Kaiserslautern zu einem Notfall aus. Dort fiel eine Frau auf. Wie die Polizei berichtet, warf sie eine Bierflasche gegen den Rettungswagen. Der Wagen sei dadurch beschädigt worden.

Frau wehrt sich gegen Festnahme in Kaiserslautern

Die Polizei sei deswegen alarmiert worden. Gegenüber den Polizisten sei die 44-Jährige aggressiv gewesen. "Sie ließ eine Tirade an Beschimpfungen und Beleidigungen los und versuchte weiterhin, den Einsatz der Helfer zu stören", so die Beamten. Die Frau wurde festgenommen. Das habe sie aber nicht habe akzeptieren wollen. Sie habe nach den Polizisten getreten.

Schließlich ordnete eine Richterin an, die Frau bis zum späten Abend in Gewahrsam zu nehmen. Außerdem sei ihr eine Blutprobe entnommen worden. Auf die 44-Jährige wartet nach Angaben der Polizei ein Strafverfahren - unter anderem wegen versuchten Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.