Fragen und Antworten: Hier integrieren sich die Geflüchteten aus der Ukraine im Donnersbergkreis

Seit einem halben Jahr herrscht in der Ukraine Krieg. Tausende Menschen haben ihre Heimat verlassen und sind geflüchtet. Im Donnersbergkreis haben einige ein neues, vorübergehendes Zuhause gefunden. Dort gibt es zwei Unterkünfte. Wie sich die Menschen dort integriert haben? Der SWR hat gefragt, der Kreis hat geantwortet.

Sammelunterkünfte in Steinbach und Kirchheimbolanden Steinbach am Donnersberg Hier sind die geflüchteten Menschen aus der Ukraine in der ehemaligen Jugendherberge untergebracht. DRK sowie Brand- und Katastrophenschutz haben das Gebäude kurz nach Beginn des Krieges zu einer Anlaufstelle für Geflüchtete umgerüstet. Etwa 100 Menschen finden hier Platz. Hier in der Jugendherberge in Steinbach sollen die Geflüchteten aus der Ukraine vorerst unterkommen, wenn sie im Donnersbergkreis ankommen. SWR Hier kommen die Menschen auch als erstes unter, wenn sie im Donnersbergkreis ankommen. Hier können sie nach Angaben des Kreises zur Ruhe kommen, um dann später in eine Wohnung oder zu einer Familie zu ziehen, die die Geflüchteten aufnimmt. Villa Michel in Kirchheimbolanden Die Evangelische Heimstiftung Pfalz hat die Villa zur Verfügung gestellt. Sie wurde zuletzt als Tagungshaus mit Hotelzimmern genutzt. Es gibt 24 Zimmer, die mit Betten, Duschen und Fernseher komplett ausgestattet sind. Im Gegensatz zur Jugendherberge in Steinbach sollen die Menschen hier länger bleiben können. Die Villa Michel in Kirchheimbolanden. Hier können die geflüchteten Menschen aus der Ukraine länger bleiben. Verwaltung des Donnersbergkreises In der Villa Michel haben die Geflüchteten sowohl ihren eigenen Bereich als auch Gemeinschaftsräume. Außerdem gibt es zwei Küchen, in denen gemeinsam gekocht werden kann.

Wie viele Menschen aus der Ukraine sind in den beiden Unterkünften jeweils untergebracht?

55 Personen in Steinbach, 35 Personen in der Villa Michel in Kirchheimbolanden.

Ist den Einrichtungen bekannt, wie viele Menschen bereits wieder zurück in ihr Heimatland gereist sind?

Bekannt sind zirka 40 Personen.

Wie haben sich die Geflüchteten aus den Unterkünften im Donnersbergkreis integriert. Wo wird diese Integration sichtbar?

Unterschiedlich. In der Villa Michel ist eine hohe Bereitschaft der Geflüchteten vorhanden, beispielsweise nehmen von den aktuell 35 Personen 25 an den von Seiten des Deutschen Roten Kreuzes angebotenen Deutschkursen teil. In Steinbach sind dies dagegen nur sehr wenige, wie vor Ort mitgeteilt wird. An dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön an das Team des DRK, das hier ein großartiges Engagement leistet.

Wie lange plant der Kreis die Unterkünfte aufrechtzuerhalten?

Hierzu teilt Landrat Rainer Guth (parteilos) mit: "In Steinbach planen wir aktuell bis Frühjahr 2023, bei der Villa Michel ist eine Befristung bislang nicht absehbar."

Sind weitere Unterkünfte für Geflüchtete aus der Ukraine im Donnersbergkreis geplant?

Stand jetzt nicht, allerdings machen wir uns darüber Gedanken, wie wir Wohnraum für weitere vor dem Krieg geflüchtete Menschen schaffen können.

Einige Kommunen suchen zurzeit Wohnungen, die Privatleute für die Geflüchteten zu Verfügung stellen? Geht es dem Donnersbergkreis da genauso?

Ja. Wir sind für Wohnungsangebote sehr dankbar. Da der derzeitige Bestand an noch freien Wohnungen voraussichtlich nicht ausreichen wird, machen wir uns auch Gedanken darüber, ob kleinere Häuser in Holzbauweise, die sich eventuell weiternutzen lassen, eine Option sind. Hier gibt es die Idee, diese von kreisansässigen Unternehmen fertigen zu lassen. Damit wäre es unter Umständen möglich, nachhaltige Lösungen zu schaffen.